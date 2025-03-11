Соответствующее объявление появилось на портале OLX. Как выглядит крошечная квартира и какие там условия, рассказывает 24 Канал.

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На Киевщине в аренду сдают крошечную квартиру

В Ирпене Киевской области на рынке аренды квартир появилось предложение – крошечное жилье. Его площадь составляет всего 15 квадратных метров. Расположено оно на 17 этаже. Из-за того, что жилье очень маленькое, владелец отметил, что оно на одного человека.

Ежемесячный платеж составляет 6 тысяч гривен.

Квартира со стильным ремонтом, двухэтажная, на втором ярусе – спальное место с ортопедическим матрасом,

– говорится в объявлении.

В квартире есть кондиционер-инвертор (обогрев при 25 градусах мороза и охлаждение), холодильник, бойлер, стиральная машина, индукционная плита.

В квартире есть также небольшая кухня с рабочей зоной, стиральная машина, полноценный санузел.

Так выглядит крошечная квартира, которую сдают в аренду: Фото OLX

Напомним, под Киевом в аренду предлагают квартиру всего за 2 тысячи гривен. Однако в квартире нет ремонта, поэтому подойдет оно не всем.

Цены на аренду квартир в Киевской области

По данным DIM.RIA, по состоянию на начало марта 2025 года однокомнатную квартиру в Киевской области сдают в аренду в среднем за 12 178 гривен. В столице цена ощутимо выше – 17 586 гривен.

В городах-спутниках Киева цены отличают в зависимости от того, насколько близко населенный пункт расположен к столице и есть ли удобное транспортное сообщение. Дороже всего арендовать жилье в Вишневом. Однокомнатная квартира там стоит 10 – 12 тысяч гривен.