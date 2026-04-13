Український дизайн вражає: як звичайний офіс у Києві став галереєю

У центрі Києва дизайнерка Оксана Долгопятова перетворила офіс на простір із мистецтвом і спокійною атмосферою. Проєкт створили для нотаріуски Анни Бакай, яка хотіла більш особисте й зосереджене місце для роботи.

Як виглядає офіс-галерея у центрі Києва?

Офіс облаштували на першому поверсі історичної будівлі на вулиці Терещенківській у Києві, пише Dezeen.

З одного боку відкривається вид на парк Шевченка, з іншого боку видно тихий внутрішній дворик. Простір площею 88 квадратних метрів має зрозумілу структуру. Усі кімнати з'єднує центральний коридор, від якого ведуть кабінети, рецепція, кухня та санвузол.

Дизайнерка побудувала інтер'єр так, щоб він допомагав зосередитися і не перевантажував деталями.

Цей інтер'єр присвячений зв'язку із землею, тиші та внутрішній силі, без надмірної помпезності,

– поділилася Оксана Долгопятова.

Водночас простір не виглядає порожнім, адже його наповнює мистецтво та продумані фактури. Завдяки вікнам на дві сторони приміщення отримує багато денного освітлення, яке підкреслює поверхні й додає глибини. Стіни та стелі мають м'яку, трохи шорстку текстуру – їх оздобили матеріалом із волокнами конопель. Це створює природний вигляд і додає відчуття тепла.

Коридор нагадує галерею. Уздовж нього розмістили панелі з переробленої деревини, яку раніше використовували для винних і пивних бочок. Тут також є дзеркала з підсвіткою, що відбивають світло та фрагменти інтер'єру, а поруч – скульптури й декоративні об'єкти.

Які матеріали та мистецтво використали в інтер'єрі?

В інтер'єрі переважають натуральні матеріали. Двері, рами та підвіконня виконали з тонованого дуба, а ручки мають форму гілок і зроблені з бронзи. Такі деталі не привертають зайвої уваги, але створюють цілісне відчуття простору.

Важливу роль відіграє мистецтво. Для цього проєкту створили великий текстильний об'єкт, у якому поєднали тканину, кераміку та природні елементи. У різних частинах офісу розмістили скульптури та інші роботи, які доповнюють інтер'єр і роблять його живим.

Меблі також підібрали під загальну ідею. Робочий стіл із каменю має малюнок, що нагадує кору дерева. Крісло й лавка з дерева виглядають стримано, але виразно. У зоні рецепції є колекційні предмети, керамічні столики та сидіння з переробленої деревини.

У кінці простору розташований санвузол із керамічним панно, що нагадує краплі води. Тут немає дзеркала – це зробили навмисно, щоб людина могла зупинитися, видихнути й не відволікатися на себе, а звернути увагу на відчуття та рух води.

