Оренда кімнати майже як за квартиру: у якому місті найдорожче

На початку 2026 року ціни на довгострокову оренду кімнат в Україні продовжили зростати. Водночас ринок став менш активним, адже і пропозиція, і зацікавленість орендарів пішли на спад.

Як змінилися ціни на довгострокову оренду кімнат?

Наприкінці 2025 року медіанна вартість довгострокової оренди кімнати в Україні становила 4 тисячі гривень, повідомляє OLX Нерухомість.

Дивіться також До 20 тисяч за однушку: які ціни на оренду квартир у містах України

За рік ціна зросла на 14% у порівнянні з кінцем 2024 року. При цьому загальна активність на ринку зменшилася. Кількість оголошень про оренду скоротилася на 5%, а кількість відгуків від потенційних орендарів зменшилася на 12%.

Найпомітніше подорожчання зафіксували у містах, розташованих поблизу зони бойових дій. У Миколаєві, Сумах та Харкові середня вартість оренди кімнати зросла на 20–25% і тепер становить від 2,4 до 2,5 тисячі гривень.

Більш стримане зростання цін спостерігалося у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Рівному. У цих містах оренда кімнати коштує 4 тисячі гривень за місяць.

Де найдорожче орендувати кімнату?

Найвищі ціни на довгострокову оренду кімнат у грудні 2025 року зафіксували в Ужгороді. Там медіанна вартість становила 6 тисяч гривень. Далі у рейтингу опинився Львів з ціною 5 тисяч гривень.

У Києві оренда кімнати в середньому коштувала 4,2 тисячі гривень. Водночас річне зростання цін у цих містах було відносно невеликим і коливалося в межах 5 – 10%.

Зниження вартості оренди кімнат зафіксували лише у двох містах. У Херсоні ціни впали на 21% до 1,5 тисячі гривень, а у Чернігові зменшилися на 4% до 2,2 тисячі гривень.

Яка вартість оренди квартири в Ужгороді?