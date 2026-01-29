Оренда кімнати майже як за квартиру: у якому місті найдорожче
- На початку 2026 року ціни на довгострокову оренду кімнат в Україні зросли на 14% порівняно з попереднім роком.
- Найдорожчі міста для оренди кімнат в Україні — Ужгород (6 тисяч гривень) і Львів (5 тисяч гривень), тоді як найдешевше в Херсоні (1,5 тисячі гривень) та Чернігові (2,2 тисячі гривень).
На початку 2026 року ціни на довгострокову оренду кімнат в Україні продовжили зростати. Водночас ринок став менш активним, адже і пропозиція, і зацікавленість орендарів пішли на спад.
Як змінилися ціни на довгострокову оренду кімнат?
Наприкінці 2025 року медіанна вартість довгострокової оренди кімнати в Україні становила 4 тисячі гривень, повідомляє OLX Нерухомість.
Дивіться також До 20 тисяч за однушку: які ціни на оренду квартир у містах України
За рік ціна зросла на 14% у порівнянні з кінцем 2024 року. При цьому загальна активність на ринку зменшилася. Кількість оголошень про оренду скоротилася на 5%, а кількість відгуків від потенційних орендарів зменшилася на 12%.
Найпомітніше подорожчання зафіксували у містах, розташованих поблизу зони бойових дій. У Миколаєві, Сумах та Харкові середня вартість оренди кімнати зросла на 20–25% і тепер становить від 2,4 до 2,5 тисячі гривень.
Більш стримане зростання цін спостерігалося у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Рівному. У цих містах оренда кімнати коштує 4 тисячі гривень за місяць.
Де найдорожче орендувати кімнату?
Найвищі ціни на довгострокову оренду кімнат у грудні 2025 року зафіксували в Ужгороді. Там медіанна вартість становила 6 тисяч гривень. Далі у рейтингу опинився Львів з ціною 5 тисяч гривень.
У Києві оренда кімнати в середньому коштувала 4,2 тисячі гривень. Водночас річне зростання цін у цих містах було відносно невеликим і коливалося в межах 5 – 10%.
Зниження вартості оренди кімнат зафіксували лише у двох містах. У Херсоні ціни впали на 21% до 1,5 тисячі гривень, а у Чернігові зменшилися на 4% до 2,2 тисячі гривень.
Яка вартість оренди квартири в Ужгороді?
У січні 2026 року Ужгород залишається лідером за вартістю оренди житла в Україні. Орендна ставка тут змушує багатьох орендарів витрачати понад половину заробітної плати.
Ужгород є найдорожчим містом України для оренди житла, де на довгострокову оренду однокімнатної квартири йде в середньому 83% від медіанної зарплати.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 21,7 тисячі гривень на місяць, а двокімнатної - близько 30,4 тисячі гривень, повідомляє ЛУН.