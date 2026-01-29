Как изменились цены на долгосрочную аренду комнат?

В конце 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тысячи гривен, сообщает OLX Недвижимость.

За год цена выросла на 14% по сравнению с концом 2024 года. При этом общая активность на рынке уменьшилась. Количество объявлений об аренде сократилось на 5%, а количество откликов от потенциальных арендаторов уменьшилось на 12%.

Самое заметное подорожание зафиксировали в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В Николаеве, Сумах и Харькове средняя стоимость аренды комнаты выросла на 20–25% и теперь составляет от 2,4 до 2,5 тысячи гривен.

Более сдержанный рост цен наблюдался в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Ровно Житомире и Ровно. В этих городах аренда комнаты стоит 4 тысячи гривен за месяц.

Где дороже всего арендовать комнату?

Самые высокие цены на долгосрочную аренду комнат в декабре 2025 года зафиксировали в Ужгороде. Там медианная стоимость составляла 6 тысяч гривен. Далее в рейтинге оказался Львов с ценой 5 тысяч гривен.

В Киеве аренда комнаты в среднем стоила 4,2 тысячи гривен. В то же время годовой рост цен в этих городах был относительно небольшим и колебался в пределах 5 – 10%.

Снижение стоимости аренды комнат зафиксировали только в двух городах. У Херсоне цены упали на 21% до 1,5 тысячи гривен, а в Чернигове уменьшились на 4% до 2,2 тысячи гривен.

