У Львові чи в Києві: де дешевше орендувати квартиру в червні
- Однокімнатні квартири на ринку оренди дорожчі у Львові, але дво- та трикімнатні – у Києві.
- Найдешевші пропозиції в червні стартують від 6 тисяч гривень у Києві та 6,5 тисячі гривень – у Львові.
З початку повномасштабного вторгенння Київ і Львів постійно "змагаються" за першість на ринку нерухомості. Дізнайтеся, яке з міст очолює рейтинг найдорожчих на ринку оренди в Україні.
За даними аналітиків OLX Нерухомості, лідером на ринку оренди в більшості є Київ. Винаймати дво- та трикімнатні квартири у столиці значно дорожче, пише 24 Канал.
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Скільки коштує оренда у Львові та Києві
- Однокімнатні квартири
Однокімнатні квартири дорожчі у Львові, однак різниця не велика. Середня вартість оренди становить 17 тисяч гривень на місяць, у Києві ж – 16 тисяч.
- Двокімнатні квартири
У цьому сегменті помітно лідирує Києві. Середня вартість оренди становить 32 тисячі гривень. Тим часом у Львові ціна – 20 тисяч гривень.
- Трикімнатні квартири
Що стосується оренди трикімнатних квартир, то тут різниця дуже велика. Винаймати квартиру в Києві майже втричі дорожче, ніж у Львові.
Середня вартість оренди у Львові становить 21 тисячу гривень, у той час як в Києві – 58 тисяч гривень.
Вторинні новобудови у Львові / Фото OLX
Які найдешевші пропозиції на ринку в містах
За даними OLX, мінімальна ціна на ринку оренди в Києві становить 5 тисяч гривень на місяць. Однак зараз на онлайн-платформі доступні варіанти від 6 тисяч гривень.
У Львові орендувати квартиру можна за ціною від 4 до 5 тисяч гривень на місяць. Проте зараз найдешевші пропозиції стартують із ціною від 6,5 тисячі гривень.