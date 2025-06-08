8 червня, 12:53
Скільки коштує орендувати квартиру в Києві: актуальні ціни
Найдорожчим районом у Києві за вартістю квартир зазвичай є Печерський, а найдешевшим – Деснянський. На ринку оренди така тенденція зберігається.
Орендувати однокімнатну квартиру в Печерському районі коштує 26,3 тисячі гривень, а в Деснянському – 10,9 тисячі гривень. Про це свідчать аналітичні дані DIM.RIA, розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Ціни рухаються вгору: у яких областях квартири в новобудовах подорожчали найбільше
Які ціни на оренду однокімнатних квартир
- Печерський – 26,3 тисячі гривень;
- Шевченківський – 22,9 тисячі гривень;
- Подільський – 21,3 тисячі гривень;
- Голосіївський – 19,5 тисячі гривень;
- Соломʼянський – 18,3 тисячі гривень;
- Дарницький – 18,2 тисячі гривень;
- Оболонський – 16 тисяч гривень;
- Дніпровський – 15,5 тисячі гривень;
- Святошинський – 13,9 тисячі гривень;
- Деснянський – 10,9 тисячі гривень.
Вигляд на Деснянський район / Фото "Вечірній Київ"
Вартість двокімнатних квартир
- Печерський – 29,4 тисячі гривень;
- Шевченківський – 25 тисяч гривень;
- Подільський – 28,9 тисячі гривень;
- Голосіївський – 22,1 тисячі гривень;
- Дарницький та Оболонський – 20,9 тисячі гривень;
- Солом'янський – 20,1 тисячі гривень;
- Дніпровський – 17,4 тисячі гривень;
- Святошинський – 18 тисяч гривень;
- Деснянський – 13,5 тисячі гривень.
У Святошинському районі доступні ціни на оренду / Фото Big Kyiv
За скільки пропонують трикімнатні квартири
- Печерський – 30,5 тисячі гривень;
- Шевченківський – 30,4 тисячі гривень;
- Подільський – 29,7тисячі гривень;
- Голосіївський – 29,4 тисячі гривень;
- Солом'янський – 26,7 тисячі гривень;
- Дарницький – 24,6 тисячі гривень;
- Оболонський – 23 тисячі гривень;
- Святошинський – 20,1 тисячі гривень;
- Дніпровський – 14,5 тисячі гривень;
- Деснянський – 12,3 тисячі гривень.
Дарницький район – "золота середина" в ціновому сегменті / Фото "Вечірній Київ"