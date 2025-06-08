Скільки коштує орендувати квартиру в Києві: актуальні ціни

Найдорожчим районом у Києві за вартістю квартир зазвичай є Печерський, а найдешевшим – Деснянський. На ринку оренди така тенденція зберігається.

Орендувати однокімнатну квартиру в Печерському районі коштує 26,3 тисячі гривень, а в Деснянському – 10,9 тисячі гривень. Про це свідчать аналітичні дані DIM.RIA, розповідає 24 Канал. Зверніть увагу Ціни рухаються вгору: у яких областях квартири в новобудовах подорожчали найбільше Які ціни на оренду однокімнатних квартир Печерський – 26,3 тисячі гривень;

Шевченківський – 22,9 тисячі гривень;

Подільський – 21,3 тисячі гривень;

Голосіївський – 19,5 тисячі гривень;

Соломʼянський – 18,3 тисячі гривень;

Дарницький – 18,2 тисячі гривень;

Оболонський – 16 тисяч гривень;

Дніпровський – 15,5 тисячі гривень;

Святошинський – 13,9 тисячі гривень;

Деснянський – 10,9 тисячі гривень.

Вигляд на Деснянський район / Фото "Вечірній Київ" Вартість двокімнатних квартир Печерський – 29,4 тисячі гривень;

Шевченківський – 25 тисяч гривень;

Подільський – 28,9 тисячі гривень;

Голосіївський – 22,1 тисячі гривень;

Дарницький та Оболонський – 20,9 тисячі гривень;

Солом'янський – 20,1 тисячі гривень;

Дніпровський – 17,4 тисячі гривень;

Святошинський – 18 тисяч гривень;

Деснянський – 13,5 тисячі гривень.

У Святошинському районі доступні ціни на оренду / Фото Big Kyiv За скільки пропонують трикімнатні квартири Печерський – 30,5 тисячі гривень;

Шевченківський – 30,4 тисячі гривень;

Подільський – 29,7тисячі гривень;

Голосіївський – 29,4 тисячі гривень;

Солом'янський – 26,7 тисячі гривень;

Дарницький – 24,6 тисячі гривень;

Оболонський – 23 тисячі гривень;

Святошинський – 20,1 тисячі гривень;

Дніпровський – 14,5 тисячі гривень;

Деснянський – 12,3 тисячі гривень.

Дарницький район – "золота середина" в ціновому сегменті / Фото "Вечірній Київ"