"Дірка" в законодавстві: чому оренда в Німеччині більше не є доступною для місцевих

Колись навіть Берлін вважали містом доступної оренди, попри те, що це столиця. Однак через прогалину в законодавстві все змінилося.

Через цю прогалину орендодавці можуть підвищувати плату в 4 – 7 разів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Guardian.

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Як великі міста Німеччини стали недоступні для оренди

Це питання вирішив висвітлити Тім Вайт – дослідник житла й містобудування з Вільного університету Берліна.

За його дослідженнями, німецька столиця тривалий час тримала низькі орендні ставки. Ба більше, Берлін вилучав квартири з власності великих корпорацій, щоб контролювати ринок оренди. Відтак близько 84% домогосподарств спокійно орендували житло, бо знали, що це надійно, навіть на пів життя.

На жаль, за останні кілька років розгорнулася житлова криза. Медіанна вартість оренди в Берліні лише за 2023 рік зросла більш ніж на 21%. І ціни продовжують активно зростати. Така ситуація на ринку оренди не тільки в Берліні, а ще в чотирьох найбільших містах.

До цього призвело чимало чинників, але одного з них, за словами Тіма Вайта, можна було б виправити. За словами дослідника, це лазівка в німецькому федеральному законодавстві.

Про яку "дірку" в законодавстві мовиться

Якщо квартиру в Берліні здають як тимчасове та мебльоване житло, власник може обійти регуляції Mietpreisbremse (обмеження на орендні ставки та захист від виселення).

Річ у тім, що Mietpreisbremse регулюється тільки "холодна орендна плата" (базова ставка без комунальних послуг). Вона має не перевищувати 10% за середню вартість у цьому районі. Однак вона не стосується договорів про оренду квартир, які здають у тимчасове користування.

Житловий район у Берліні / Фото Pexels

Орендодавці зрозуміли це й навчилися здавати житло в такий спосіб. Вони підвищують оренду плату, коли і як заманеться, можуть стягувати додаткову плату за меблювання, нічого не пояснюючи.

Інші квартири в Берліні зазвичай здають без меблів, а багато орендарів не хочуть купувати власні, бо потім доведеться забирати їх після виселення. Відповідно багато меблів вони продають за безцінь або взагалі віддають безплатно.

Середня вартість оренди в Берліні становить 7,67 євро за квадратний метр. А тимчасове мебльоване житло здають у середньому за 30 євро за квадрат. Це в чотири рази вище.

Буває, що ціна перевищує й 50 євро.

По всій Німеччині кількість тимчасового мебльованого житла зросла аж на 185% за останні 10 років. Водночас пропозицій щодо довгострокової оренди стало менше на 60%.

Власники просто побачили, що зароблятимуть більше на іншому типі оренди. За кілька років вони фактично підлаштували ринок під себе. Через те, що контролю з боку закону немає, а деякі орендарі не скаржаться на ціну (зокрема, іноземці, які не знайомі з проблемою), ситуація на краще не змінюється.