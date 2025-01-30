Из-за этого пробела арендодатели могут повышать плату в 4 – 7 раз. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The Guardian.

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Как крупные города Германии стали недоступны для аренды

Этот вопрос решил осветить Тим Уайт – исследователь жилья и градостроительства из Свободного университета Берлина.

По его исследованиям, немецкая столица длительное время держала низкие арендные ставки. Более того, Берлин изымал квартиры из собственности крупных корпораций, чтобы контролировать рынок аренды. Поэтому около 84% домохозяйств спокойно арендовали жилье, потому что знали, что это надежно, даже на полжизни.

К сожалению, за последние несколько лет развернулся жилищный кризис. Медианная стоимость аренды в Берлине только за 2023 год выросла более чем на 21%. И цены продолжают активно расти. Такая ситуация на рынке аренды не только в Берлине, а еще в четырех крупнейших городах.

К этому привело немало факторов, но одного из них, по словам Тима Вайта, можно было бы исправить. По словам исследователя, это лазейка в немецком федеральном законодательстве.

О какой "дыре" в законодательстве говорится

Если квартиру в Берлине сдают как временное и меблированное жилье, владелец может обойти регуляции Mietpreisbremse (ограничения на арендные ставки и защиту от выселения).

Дело в том, что Mietpreisbremse регулируется только "холодная арендная плата" (базовая ставка без коммунальных услуг). Она не должна превышать 10% от средней стоимости в этом районе. Однако она не касается договоров об аренде квартир, которые сдают во временное пользование.

Жилой район в Берлине / Фото Pexels

Арендодатели поняли это и научились сдавать жилье таким образом. Они повышают арендную плату, когда и как заблагорассудится, могут взимать дополнительную плату за меблировку, ничего не объясняя.

Другие квартиры в Берлине обычно сдают без мебели, а многие арендаторы не хотят покупать собственные, потому что потом придется забирать их после выселения. Соответственно много мебели они продают за бесценок или вообще отдают бесплатно.

Средняя стоимость аренды в Берлине составляет 7,67 евро за квадратный метр. А временное меблированное жилье сдают в среднем за 30 евро за квадрат. Это в четыре раза выше.

Бывает, что цена превышает и 50 евро.

По всей Германии количество временного меблированного жилья выросло аж на 185% за последние 10 лет. В то же время предложений по долгосрочной аренде стало меньше на 60%.

Владельцы просто увидели, что будут зарабатывать больше на другом типе аренды. За несколько лет они фактически подстроили рынок под себя. Из-за того, что контроля со стороны закона нет, а некоторые арендаторы не жалуются на цену (в частности, иностранцы, которые не знакомы с проблемой), ситуация к лучшему не меняется.