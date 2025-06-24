Скільки коштує орендувати житло біля моря в Одесі: ціни у червні

Цьогоріч в Одесі відкриють більше пляжів, ніж минулого року, – близько 40 прибережних зон. Це ще більше приваблює відпочивальників організувати відпустку на морі.

За даними OLX Нерухомості, ціни на подобову оренду квартир в Одесі за останній рік зросли. Однак вартість оренди будинків знизилася, розповідає 24 Канал.

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Скільки коштує оренда житла в Одесі для відпочинку

Якщо розглядати саме прибережні райони, то ціни на оренду однокімнатних квартир такі:

Приморський – 1,5 тисяч гривень (+30%);

Київський – 1,4 тисяч гривень (+27%);

Пересипський – 800 гривень (+7%).

Що стосується оренди будинків, то найвищі ціни за добу зафіксовані в Приморському районі. Середня вартість оренди становить 3,7 тисячі гривень (-50%).

Трохи дешевше винаймати житло в Київському районі, де середня вартість складає 3 тисячі гривень (-33%). Найменше за подобову оренду доведеться платити в Пересипському районі. Середня вартість становить 1 тисячу гривень, що на 50% менше, ніж минулого року.



Приморський район / Фото Booking.com

Які ціни на довгострокову оренду

Однокімнатні квартири в Одесі в середньому коштують 12 тисяч гривень на місяць, а двокімнатні – 16 тисяч гривень. Вартість трикімнатного житла вже значно вища і становить 32 тисячі гривень.

За останні пів року оренда в Одесі суттєво подорожчала. За даними ЛУН, це показники в межах від +50% до +110%.