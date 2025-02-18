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Нерухомість Аналітика ринку Київ у трійку не потрапив: де найдорожча оренда квартир в Україні
18 лютого, 16:08
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Київ у трійку не потрапив: де найдорожча оренда квартир в Україні

Наталія Пристанська
Основні тези
  • На оренду однокімнатної квартири українці в січні 2025 року в середньому витрачали 7 326 гривень.
  • Найдорожчою оренда була в Закарпатській області.

Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в Україні у січні становила трохи більш ніж 7 тисяч гривень. Найдорожчі помешкання в Закарпатській області.

Про те, якими були ціни на оренду квартир у січні 2025 року, 24 Канал розповідає з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

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Де орендувати житло найдорожче

За даними Держстату, у середньому на оренду однокімнатної квартири загалом по Україні в січні 2025 року українці витрачали 7 326 гривень.

  • На першому місці за вартістю оренди серед регіонів залишається Закарпатська область. Аби винаймати помешкання там, у місяць слід викладати в середньому 11 769 гривень. 
  • Друга за ціною Львівська область, де середня вартість оренди 10 571 гривня. 
  • Третю сходинку посідає Рівненська область. Тут оренда з початку 2025 року подорожчала на 2,8% і становить 10 164 гривні.
  • Київ зберігає четверту позицію за вартістю оренди квартири. У середньому на це йде 9 631 гривня в місяць.


Ціни за оренду однокімнатної квартири в областях України / Дані Держстату

Де ціни на оренду квартир найнижчі

  • Київська область, на відміну від столиці, майже наприкінці списку. Там середня вартість оренди квартир 5 900 гривень у місяць.
  • Найнижчі ціни в Херсонській області – 3 118 гривень, Запорізькій – 3 623 гривні, Миколаївській – 3 908 гривень.

Як змінилися ціни на оренду за місяць

Якщо порівнювати ціни на оренду в січні 2025 року з тими, які були у грудні 2024, то найбільше зростання зафіксували на Полтавщині – на 10%. Натомість оренда помешкань подешевшала на Кіровоградщині – на 1,7%. У решті регіонів ціни або не змінилися, або незначно зросли.