Ціни знову зросли: у яких областях орендувати квартиру стало значно дорожче
- Вартість оренди значно зросла в західних областях, зокрема в Чернівецькій та Івано-Франківській.
- На Київщині ціни також відчутно змінилися, хоча в самій столиці залишилися майже без змін.
Вартість оренди в Україні протягом року помітно змінювалася. За підсумками аналітиків, у більшості областей ціна зросла, особливо на однокімнатні квартири.
Кількість пропозицій на ринку оренди протягом 2024 року переважно знижувалася. Зростання зафіксували у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. У столиці та Київській області кількість пропозицій зменшилася на 14% та 10% відповідно, простежили аналітики DIM.RIA, про що повідомляє 24 Канал.
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У яких регіонах ціни на оренду суттєво зросли
Найпомітніше однокімнатні квартири подорожчали в західних областях, а саме в Чернівецькій та Івано-Франківській. На Київщині винаймати квартиру теж стало відчутно дорожче. Дані такі:
- Чернівецька область – 7 288 гривень за місяць (+36%);
- Київська область (без урахування столиці) – 12 316 гривень за місяць (+33%);
- Івано-Франківська – 12 135 гривень за місяць (+30%).
Однак лідером за зростанням цін, згідно з даними DIM.RIA, стала Чернігівська область – 11 167 гривень за місяць (+81%). Можливо, це пов'язано з браком пропозицій у прикордонних регіонах.
Які області є найдешевшими для оренди на Заході
Найдешевші однокімнатні квартири здають в оренду в Чернівецькій та Тернопільській областях. Середня вартість становить 7 288 та 7 683 на місяць.
Також доволі бюджетні помешкання можна знайти на Хмельниччині. Винайняти однокімнатну квартиру там в середньому коштує 10 638 гривень.