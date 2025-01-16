Апартаменти площею 630 квадратних метрів розташовані в самому центрі Києва. З панорамних вікон видно Дніпро, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Який вигляд має найдорожча квартира в Україні

У квартирі є сім кімнат. Автор згадує про вітальню з панорамними вікнами, кухню, спальню власників з гардеробом та ванною, дві спальні також із власними ванними. Додатково проєктом сплановані пральня та гостьовий санвузол.

Однак на фото видно, що в апартаментах немає ремонту. Покупцям пропонують "голу" квартиру за 9,45 мільйона доларів.

Цікаво, що квартиру за космічною ціною намагаються продати вже кілька років. Агенти з нерухомості навіть не змінюють опис, у якому вказано, що "до нового 2018 року квартира буде повністю мебльована, обладнана та готова до заселення". Отже, ремонт не виконали досі, а квартиру продати так і не змогли.

Квартиру продають без обіцяного ремонту / Фото OLX

Апартаменти мають лише одну перевагу

"Підземний паркінг на 300 місць, сучасний фітнес-центр з басейном, тренажерний зал. Закрита прибудинкова територія, дитячий ігровий майданчик, цілодобова охорона. Пішки 2 хвилини до парку Слави, 10 хвилин до Маріїнського парку, 5 хвилин до станції метро "Арсенальна", – мовиться в оголошенні.

Єдина перевага самих апартаментів – вигляд на Дніпро. Проте в Києві це, очевидно, не єдина квартира з таким плюсом. Відтак потенційні покупці не готові віддавати шалені гроші за житло, де насправді немає нічого особливого.