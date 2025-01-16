Апартаменты площадью 630 квадратных метров расположены в самом центре Киева. Из панорамных окон видно Днепр, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Как выглядит самая дорогая квартира в Украине

В квартире есть семь комнат. Автор упоминает о гостиной с панорамными окнами, кухню, спальню владельцев с гардеробом и ванной, две спальни также с собственными ванными. Дополнительно проектом спланированы прачечная и гостевой санузел.

Однако на фото видно, что в апартаментах нет ремонта. Покупателям предлагают "голую" квартиру за 9,45 миллионов долларов.

Интересно, что квартиру по космической цене пытаются продать уже несколько лет. Агенты по недвижимости даже не меняют описание, в котором указано, что "к новому 2018 году квартира будет полностью меблирована, оборудована и готова к заселению". Итак, ремонт не выполнили до сих пор, а квартиру продать так и не смогли.

Квартиру продают без обещанного ремонта / Фото OLX

Апартаменты имеют только одно преимущество

"Подземный паркинг на 300 мест, современный фитнес-центр с бассейном, тренажерный зал. Закрытая придомовая территория, детская игровая площадка, круглосуточная охрана. Пешком 2 минуты до парка Славы, 10 минут до Мариинского парка, 5 минут до станции метро "Арсенальная", – говорится в объявлении.

Единственное преимущество самих апартаментов – вид на Днепр. Однако в Киеве это, очевидно, не единственная квартира с таким плюсом. Поэтому потенциальные покупатели не готовы отдавать бешеные деньги за жилье, где на самом деле нет ничего особенного.