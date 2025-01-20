Кількість пропозицій на ринку оренди протягом 2024 року переважно знижувалася. Зростання зафіксували у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. У столиці та Київській області кількість пропозицій зменшилася на 14% та 10% відповідно, простежили аналітики DIM.RIA, про що повідомляє 24 Канал.

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У яких регіонах ціни на оренду суттєво зросли

Найпомітніше однокімнатні квартири подорожчали в західних областях, а саме в Чернівецькій та Івано-Франківській. На Київщині винаймати квартиру теж стало відчутно дорожче. Дані такі:

Чернівецька область – 7 288 гривень за місяць (+36%) ;

; Київська область (без урахування столиці) – 12 316 гривень за місяць (+33%) ;

; Івано-Франківська – 12 135 гривень за місяць (+30%).

Однак лідером за зростанням цін, згідно з даними DIM.RIA, стала Чернігівська область – 11 167 гривень за місяць (+81%). Можливо, це пов'язано з браком пропозицій у прикордонних регіонах.

Ціни на оренду квартир по Україні / Аналітика DIM.RIA

Які області є найдешевшими для оренди на Заході

Найдешевші однокімнатні квартири здають в оренду в Чернівецькій та Тернопільській областях. Середня вартість становить 7 288 та 7 683 на місяць.

Також доволі бюджетні помешкання можна знайти на Хмельниччині. Винайняти однокімнатну квартиру там в середньому коштує 10 638 гривень.