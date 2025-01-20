Количество предложений на рынке аренды в течение 2024 года преимущественно снижалось. Рост зафиксировали в Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. В столице и Киевской области количество предложений уменьшилось на 14% и 10% соответственно, проследили аналитики DIM.RIA, о чем сообщает 24 Канал.

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В каких регионах цены на аренду существенно выросли

Заметнее всего однокомнатные квартиры подорожали в западных областях, а именно в Черновицкой и Ивано-Франковской. На Киевщине снимать квартиру тоже стало ощутимо дороже. Данные таковы:

Черновицкая область – 7 288 гривен за месяц (+36%) ;

; Киевская область (без учета столицы) – 12 316 гривен в месяц (+33%) ;

; Ивано-Франковская – 12 135 гривен за месяц (+30%).

Однако лидером по росту цен, согласно данным DIM.RIA, стала Черниговская область – 11 167 гривен за месяц (+81%). Возможно, это связано с нехваткой предложений в приграничных регионах.

Цены на аренду квартир по Украине / Аналитика DIM.RIA

Какие области являются самыми дешевыми для аренды на Западе

Самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в аренду в Черновицкой и Тернопольской областях в Черновицкой и Тернопольской областях. Средняя стоимость составляет 7 288 и 7 683 в месяц.

Также довольно бюджетные квартиры можно найти в Хмельницкой области. Снять однокомнатную квартиру там в среднем стоит 10 638 гривен.