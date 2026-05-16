Київ втратив лідерство: який регіон очолив рейтинг найдорожчої оренди житла

У квітні ринок оренди житла продемонстрував суперечливу динаміку: кількість оголошень у частині регіонів помітно зросла, але ціни продовжили підійматися. Водночас попит у низці областей почав знижуватися, хоча в окремих регіонах інтерес орендарів навпаки посилився.

Як змінилася кількість квартир та інтерес орендарів?

Про ситуацію на ринку оренди житла в Україні за квітень 2026 року свідчить звіт аналітиків DIM.RIA.

У квітні найбільше нових пропозицій на ринку оренди з'явилося у Кіровоградській області, де кількість оголошень збільшилася на 22%. Також суттєве зростання зафіксували на Дніпропетровщині та Хмельниччині – по 17%.

Натомість в окремих областях ринок помітно скоротився. Найбільше падіння кількості пропозицій відбулося на Чернігівщині – одразу на 52%. Суттєво менше квартир стало й на Сумщині, де показник просів на 31%.

Водночас інтерес до оренди у квітні загалом знижувався порівняно з березнем. Найбільше попит впав у Херсонській області – на 55%. Також різке скорочення кількості охочих орендувати житло зафіксували на Чернігівщині (-43%), Запоріжжі (-25%), Кіровоградщині (-24%) і Волині (-21%).

Однак не всі регіони пішли за цим трендом. На Закарпатті інтерес до оренди зріс на 30%, на Львівщині – на 22%, а у Києві – на 3%.



Ціни на оренду однокімнатного житла в Україні / Інфографіка DIM.RIA

Де оренда стала найдорожчою?

Закарпатська область у квітні очолила рейтинг найдорожчих регіонів для оренди однокімнатних квартир. У середньому таке житло там коштує 23,4 тисячі гривень на місяць, що на 6% більше, ніж у березні.

Експерти пояснюють подорожчання кількома чинниками. Закарпаття залишається одним із найбезпечніших регіонів країни, а також зберігає стабільний попит через внутрішню міграцію та близькість до кордонів ЄС. Крім того, пропозиція житла там традиційно нижча, ніж у великих містах, що додатково впливає на ціни.

Київ опинився майже на одному рівні із Закарпаттям – оренда однокімнатної квартири у столиці коштує в середньому 23 тисячі гривень, а за місяць ціни зросли на 5%. Якщо ж говорити про більші квартири, то тут столиця вже впевнено лідирує. Оренда двокімнатного житла в Києві в середньому обходиться у 36 тисяч гривень на місяць, а трикімнатного – у 54 тисячі гривень.

У межах столиці також помітна значна різниця між районами. Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Печерському районі – у середньому 31 тисяча гривень. За місяць ціни там підскочили на 38%. Найдоступнішим залишається Деснянський район, де однокімнатне житло коштує близько 10 тисяч гривень.

Попри втрату першого місця за однокімнатними квартирами, Київ зберігає статус найдорожчого ринку загалом. Саме столиця залишається лідером у сегменті дво- та трикімнатного житла, що може свідчити про стабільний попит серед сімей та орендарів із вищими доходами.



Ціни на оренду двокімнатного житла в Україні / Інфографіка DIM.RIA

Де винайняти житло найдешевше?

Водночас найдоступніше житло для оренди серед однокімнатних квартир у квітні зафіксували на Сумщині. Там середня вартість оренди становила 5,5 тисячі гривень на місяць, що на 21% менше, ніж у березні.

Для двокімнатних квартир Сумська область також опинилася серед найдешевших регіонів – у середньому 7 тисяч гривень на місяць, а для трикімнатного житла найнижчі показники зафіксували одразу у Чернігівській та Миколаївській областях – по 10 тисяч гривень.

Де конкуренція за квартири найвища?

Найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом аналітики помітили у Харківській області. Там на одне оголошення в середньому претендують 12 орендарів. Для порівняння, у Києві цей показник значно нижчий – 3 потенційні орендарі на одну квартиру. Це свідчить, що навіть за зростання кількості пропозицій у деяких регіонах навантаження на ринок залишається нерівномірним.



Ціни на оренду трикімнатного житла в Україні / Інфографіка DIM.RIA

Чому ціни відрізняються залежно від регіону?

Такі відмінності між регіонами пояснюються не лише кількістю житла, а й міграцією населення, рівнем ділової активності та безпековою ситуацією. У західних областях і великих містах попит залишається високим через переїзди українців, концентрацію роботи та відносно стабільніші умови проживання. Натомість у частині прифронтових регіонів ціни стримує нижчий попит і безпекові ризики.

Як пояснює експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта в коментарі УНІАН, ринок оренди залишається найбільш чутливим до змін настроїв та обставин: попит швидко реагує як на сезонність, так і на загальну ситуацію в країні.

Порівняно з минулим роком ринок оренди став більш прогнозованим: різких стрибків попиту стало менше, а ціни в більшості регіонів змінюються поступово. Водночас експерти не виключають, що влітку ситуація може змінитися через сезонні переїзди та активізацію ринку перед новим навчальним періодом.

Що відбувається з ринком оренди нерухомості у травні?

За словами рієлторки Ірини Луханіної в ексклюзивному коментарі 24 Каналу, травень для ринку довгострокової оренди означає сезонне пожвавлення через зростання мобільності населення – переїзди, зміну роботи та повернення людей до міст.

Найбільший попит зосереджений на ліквідному житлі: одно- та двокімнатних квартирах у хороших ЖК зі зручною транспортною доступністю. У найбільш затребуваних категоріях орендні ставки за результатами місяця можуть зрости на 5 – 10%. Додатковою перевагою для житла стає автономність: квартири з резервним живленням та рішеннями для комфортного проживання під час відключень здаються швидше й дорожче.

Як підсумувала Ірина Луханіна, "травень – це не різкий ріст цін", а період активізації ринку та посилення конкуренції між об'єктами.

Де в Україні збудують нове орендне житло для переселенців?

На тлі нерівномірної ситуації на ринку оренди в Україні держава та міжнародні партнери запускають нові проєкти доступного житла. Йдеться про пілотну програму соціального орендного житла, яка має частково розв'язати проблему нестачі квартир та допомогти людям, які найбільше потребують доступного житла. Для участі у програмі вже визначили п'ять міст: Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький. Наразі проєкти проходять фінансову оцінку, після якої стане зрозуміло, які громади перейдуть до практичної реалізації.

Нове житло залишатиметься у власності громад і не підлягатиме приватизації чи перепродажу, а оренда має бути нижчою за ринкову. У програмі передбачені квартири для ВПО, ветеранів та інших категорій українців, які потребують підтримки.

Масштаби майбутнього будівництва різняться: наприклад, у Львові планують звести тисячу квартир, а у Кременчуці – 29 будинків більш ніж на тисячу квартир. Пілотна програма розрахована на два роки, а фінансуватимуть її Європейський інвестиційний банк та Єврокомісія із загальним бюджетом 100 мільйонів євро.