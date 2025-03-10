У яких містах ціни на оренду квартир зростуть весною найбільше: прогноз експертів
- Весною ціни на оренду нерухомості можуть зрости на 8 – 10% у доларах.
- Особливо така доля чекає міста, які прийняли багато переселенців.
- Найбільший попит буде не на всі квартири, а на певний тип житла.
Весною ринок нерухомості відчуватиме певне пожвавлення. Зростання попиту, на думку експертів, вплине на на підвищення цін, особливо в деяких містах.
У Києві та в більшості центральних міст серйозних змін не відбудеться, вважає керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук. Ціни там можуть коливатися в бік зростання до 500 – 1000 гривень, розповідає 24 Канал.
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Оренда в окремих містах може відчутно подорожчати
У західних обласних центрах, на думку Оксани Остапчук, ціни можуть зрости суттєво. Вже в березні – квітні там відчуватиметься традиційне пожвавлення попиту, як це зазвичай відбувається весною.
Зростання орендних ставок у період активного попиту відбудеться на рівні до 8 – 10% в доларах, каже оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її прогнозом, така доля чекає на великі міста, що прихистили багато переселенців.
Переважно це стосується Львова та Дніпра і регіонів-хабів на кшталт Вінниці, Черкас, Кропивницького,
– вважає оглядачка ринку нерухомості.
Також оренда може подорожчати в містах, де найбільший попит спостерігається зараз. Мовиться насамперед про західні обласні центри, зокрема Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Чернівці. Також до переліку міст із підвищеним попитом належать Вінниця, Біла Церква та Житомир, розповіла президентка АФНУ Олена Гайдамаха.
На які квартири буде найбільший попит
На думку Вікторії Берещак, ціни весною зростуть на квартири, які зараз мають найбільший попит. А це помешкання:
- з однією та двома кімнатами площею від 45 до 65 квадратних метрів;
- з достатньо великими кухнями – вітальнями, що можуть слугувати окремою зоною;
- розташовані на 2 – 7 поверхах, щоб було комфортно підійматися пішки.
Період активного попиту весною, найімовірніше, припаде на середину квітня і триватиме до середини червня.