Ціни на оренду житла у великих містах світу стрімко зростають. Віддалена робота, нові тенденції та обмежена пропозиція змінили ситуацію для орендарів, подекуди ціни можуть сягати понад 4 тисячі доларів.

Де найдорожча оренда у США?

Про найдорожчі міста в рейтингу розповідає 24 Канал з посиланням на Visual Capitalist.

Дивіться також Щоб не залишитися на вулиці: правила оренди житла в Німеччині для українців

Рейтинг очолює мегаполіс – Нью-Йорк

Сьогодні оренда житла тут вартує в середньому 4,14 тисяч доларів, що понад 170 тисяч гривень на місяць. За останні пʼять років ця позначка зросла майже на 22%.

На другому місці – Бостон

Тут середня оренда сягає 3,4 тисячі доларів на місяць. Високі витрати на землю та будівельні матеріали ускладнюють будівництво, що зменшує пропозицію житла та підвищує ціни.

Третім у списку є Сан-Франциско

Тут доведеться заплатити 3,3 тисячі доларів. Вартість оренди тут з 2020 року зросла лише на 1%.

Скільки коштує оренда на Сході та в Азії?

Найдорожчий ринок оренди в Сінгапурі

Тут ціни зросли на 55%, до 3,16 тисяч доларів, що є найшвидшим темпом зростання у рейтингу.

Також високі темпи зростання демонструє Дубай

Тут зростання цін відбулося на 54%. Місто стало найдорожчим для оренди на Близькому Сході та посіло 8 місце у глобальному рейтингу 2025 року.

Яка вартість оренди у Європі?

Цьогоріч найвище значення індексу орендної плати в Європі у Великій Британії, наступними є Швейцарія, Ірландія та Нідерланди, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Numbeo.

Наступними у списку є Швейцарія, Ірландія та Нідерланди, а закриває пʼятірку – Люксембург. Місячна оренда однокімнатної квартири вартуватиме:

У Великобританії (Лондон) від 1,743.33 до 2,294.09 фунтів (96,6 тисяч гривень) ,

, У Швейцарії (Берн) від 1,308.00 до 1,557.38 швейцарських франків (67,7 тисяч гривень) ,

, В Ірландії (Дублін) від 1,722.03 до 2,056.55 євро (83,2 тисячі гривень) ,

, В Нідерландах (Амстердам) від 1,747.21 до 2,130.82 євро (84,4 тисячі гривень ),

), В Люксембургу (Люксембург) від 1,596.00 до 1,861.54 євро (77,1 тисяч гривень).

Зауважимо! Numbeo робить статистику на основі даних місцевих жителів країн.

Де у Європі найдоступніші ціни на купівлю житла?