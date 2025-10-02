Нью-Йорк или Дубай: топ городов, где тратят больше всего на аренду жилья
- Нью-Йорк возглавляет рейтинг городов с самой дорогой арендой жилья, где средняя стоимость составляет 4,14 тысяч долларов в месяц.
- Сингапур имеет самый быстрый темп роста цен на аренду, увеличив показатели до 3,16 тысяч долларов.
Цены на аренду жилья в крупных городах мира стремительно растут. Удаленная работа, новые тенденции и ограниченное предложение изменили ситуацию для арендаторов, иногда цены могут достигать более 4 тысяч долларов.
Где самая дорогая аренда в США?
О самых дорогих городах в рейтинге рассказывает 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.
- Рейтинг возглавляет мегаполис – Нью-Йорк
Сегодня аренда жилья здесь стоит в среднем 4,14 тысяч долларов, что более 170 тысяч гривен в месяц. За последние пять лет эта отметка выросла почти на 22%.
- На втором месте – Бостон
Здесь средняя аренда достигает 3,4 тысячи долларов в месяц. Высокие расходы на землю и строительные материалы затрудняют строительство, что уменьшает предложение жилья и повышает цены.
- Третьим в списке является Сан-Франциско
Здесь придется заплатить 3,3 тысячи долларов. Стоимость аренды здесь с 2020 года выросла лишь на 1%.
Сколько стоит аренда на Востоке и в Азии?
- Самый дорогой рынок аренды в Сингапуре
Здесь цены выросли на 55%, до 3,16 тысяч долларов, что является самым быстрым темпом роста в рейтинге.
- Также высокие темпы роста демонстрирует Дубай
Здесь рост цен произошел на 54%. Город стал самым дорогим для аренды на Ближнем Востоке и занял 8 место в глобальном рейтинге 2025 года.
Какова стоимость аренды в Европе?
В этом году самое высокое значение индекса арендной платы в Европе в Великобритании, следующими являются Швейцария, Ирландия и Нидерланды, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Numbeo.
Следующими в списке являются Швейцария, Ирландия и Нидерланды, а закрывает пятерку – Люксембург. Месячная аренда однокомнатной квартиры в месяц будет стоить:
- В Великобритании (Лондон) от 1,743.33 до 2,294.09 фунтов (96,6 тысяч гривен),
- В Швейцарии (Берн) от 1,308.00 до 1,557.38 швейцарских франков (67,7 тысяч гривен),
- В Ирландии (Дублин) от 1,722.03 до 2,056.55 евро (83,2 тысячи гривен),
- В Нидерландах (Амстердам) от 1,747.21 до 2,130.82 евро (84,4 тысячи гривен),
- В Люксембурге (Люксембург) от 1,596.00 до 1,861.54 евро (77,1 тысяч гривен).
Заметим! Numbeo делает статистику на основе данных местных жителей стран.
Где в Европе самые доступные цены на покупку жилья?
- В 2025 году самые доступные цены на жилье в Европе зафиксировали в городах Восточной и Южной Европы. Абсолютными рекордсменами стали греческая Патра и албанский Дуррес. В Патре квадратный метр нового жилья стоит 1,46 тысячи евро, а в Дурресе – всего 1,33 тысячи евро.
- Зато в 2025 году цены на жилье в Украине продолжают расти: по данным Госстата, по сравнению с тем же периодом прошлого года, общее подорожание составило 14,9%. На первичном рынке стоимость квартир увеличилась еще сильнее – на 16,7%, тогда как на вторичном рынке – на 14,8%.