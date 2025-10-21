Ринок оренди житла в Україні входить у період сезонного осіннього підйому. Ціни зростають у відповідь на збільшення попиту, а подекуди й через завищені бажання власників квартир.

Чому зростають ціни на оренду житла?

Ціни на ринку оренди житла реагують на зміни в безпековій й економічної ситуації в регіонах. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з нерухомості Дмитро Карпіловський та Олена Гайдамаха.

Інвестор Дмитро Карпіловський говорить, що ціни на оренду квартир прямо пропорційні вірі українців у можливість жити та заробляти в певному місці.

Дмитро Карпіловський Інвестор, керуючий партнер УкрІнвестКлубу Якщо купівля – це індикатор віри у світле майбутнє довгостроково, то оренда – це більше індикатор того, що покращилася ситуація з робочими місцями й безпекою, що ВПО менше відтікають або більше повертаються.

Зауважимо! Ціни на оренду житла серед іншого зростають через попит з боку студентів, адже цього навчального року збільшилася кількість закладів освіти, які повернулися до очної форми.

Експертка ринку нерухомості Олена Гайдамаха зауважує, що статистика сервісів для пошуку житла здебільшого відображає ціни, які хочуть бачити орендодавці. Проте реальна ситуація на ринку відрізняється.

Олена Гайдамаха Рієлторка, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Споживач просто не знає бази реальних угод. Доступу до нього ні в кого, окрім рієлторів, немає. І там зовсім інші цифри, вони відрізняються. Як я говорю, на порталах – "хотілки" власників, а насправді ситуація зовсім інша. Іноді люди роблять оце штучне збільшення для якихось своїх потреб. Я не розумію, для чого цей обман, тому що реальні цифри менші.

Експерт Дмитро Карпіловський говорить, що, окрім універсального макроекономічного фактора, для кожного міста або району діють свої чинники зростання й спаду цін на оренду. Він наводить приклад центральних районів Києва – Печерського та Золотих Воріт. Там ціна оренди житла зростає у відповідь на попит з боку іноземців, які приїздять до столиці України по роботі й мають можливість платити більше.

Скільки просять за оренду однокімнатної квартири у різних містах України?

За аналітикою ЛУН, ціни на оренду однокімнаток у 2025 році залишилися сталими в Києві, Запоріжжі та Миколаєві, а в Сумах – знизилися, проте в решті регіонів триває зростання. У столиці середня ціна перебуває на рівні 18 тисяч гривень.

Середні ціни на заході країни коливаються від 11 до понад 20 тисяч гривень за місяць проживання в однокімнатній квартирі. Найвищі пропонують орендодавці:

в Ужгороді – 20,8 тисячі гривень ( здорожчання на 15% за пів року );

); у Львові – 18,7 тисячі гривень ( +12% );

); в Івано-Франківську – 15,4 тисячі гривень ( +13% );

); у Луцьку – 15 тисяч гривень.

Найбільше середнє зростання статистика фіксує в Одесі – до 12 тисяч гривень (+50%) та Вінниці – до 15 тисяч гривень (+36%). Проте, як зауважила 24 Каналу рієлторка Олена Гайдамаха, реальний підйом цін є меншим.

Зростання вартості оренди квартир присутнє також у містах центру України: Черкасах – 12 тисяч гривень за місяць (+20%) та Кропивницькому – 8 тисяч гривень (+23%). Збільшення ціни фіксують і в Дніпрі – 12 тисяч гривень (+14%) та Харкові – 4,5 тисячі гривень (+13%).

За дво- та трикімнатні квартири зросли приблизно в тому ж діапазоні відсотків.

Як змінювалася ситуація на ринку оренди житла під час повномасштабної війни?