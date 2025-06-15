Скільки коштує оренда житла біля фронту: несподівані ціни у червні

У червні вартість оренди житла у прифронтових містах України залишається різною попри військові ризики. Якщо брати Дніпро, обласний центр, що межує з Донецькою областю, то ціна оренди там найвища. Натомість у маленьких містечках, як-от Костянтинівка чи Слов'янська, що лише за декілька кілометрів від зони бойових дій, – найнижчі.

Про те скільки коштує орендувати однокімнатну, двокімнатну чи трикімнатну квартиру в різних східних містах України проаналізував 24 Канал з посиланням на ЛУН та OLX.

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Ціни в Дніпрі, Запоріжжі та Харкові

Оренда за 1 кімнату варіюється в Дніпрі, Запоріжжі чи Харкові по-різному. Відтак, в Дніпрі ціна найвища – аж 11 000 гривень, в Харкові – 4 000 гривень, а в Запоріжжі – 5 000 гривень.

За 2-кімнатну в Харкові треба буде віддати вже 6 000 гривень, а у Запоріжжі – 6 800 гривень. Натомість Дніпро лідерує – 14 000 гривень.



Розріз цін на оренду по Україні / Інфографіка ЛУН

Натомість у Херсоні, за даними OLX, залежно від квартири та її площі, ціна за оренду коливається від найменшої у хрущовках до найвищої у новобудовах.

За 2 кімнати з простим ремонтом та звичайними меблями доведеться заплатити 2 000 гривень.

А у новобудові, де ремонт свіжий, дорогі меблі та необхідна техніка, оренда 2-кімнатної квартири становить 12 000 гривень.

Ціни на оренду в 3 містах Донецької області

Слов'янськ

Двокімнатна квартира на довгий термін з нормальним ремонтом у Слов'янську, обійдеться в 8 500 гривень на місяць.

Є ще варіант квартири з ціною в 8 500 гривень в місяця, де є просторі 3 окремі кімнати, які можна орендувати кільком особам.

Краматорськ

У цьому місті ціни на квартири вищі, аніж в Слов'янську. Наприклад, за 3 кімнати доведеться віддати десь 20 000 гривень. Втім квартира буде обладнана усім необхідним: нові меблі, а ремонт оновленим.

Водночас за двокімнатну квартиру в Краматорську просять вже до 10 тисяч гривень. З вигляду вона також матиме пристойний вигляд.

Костянтинівка

Попри те, що ситуація лише погіршується через військові дії, які наближаються до міста, можна знайти чимало оголошень щодо оренди квартири, а ціна на них буде як 2 500 гривень, так і 7 000 гривень. Наприклад, за 4 кімнати з меблями власники просять 5 000 гривень, однак там немає світла.



Стан квартири у Костянтинівці / Скриншоти з OLX