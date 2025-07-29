Орендна плата в США зросла, а тому американці зараз змушені витрачати на житло значну частину доходу. Відомо, що з 2008 року до 2025 року медіанна орендна плата зросла з 824 доларів до понад 1 300 доларів, тобто на 476 доларів за 17 років.

Дані свідчать про те, що у середньому американець повинен працювати 38,3 години для покриття оренди, що відповідає середньому робочому тижню, водночас у деяких містах час суттєво відрізняється, передає 24 Канал з посиланням на видання AOL.

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Скільки часу треба працювати в США для оренди квартири?

Відповідно до аналізу даних, що був проведений Self Financial, заснованих на даних перепису населення США, списку квартир, Бюро статистики праці та Федеральної резервної системи, якщо середній час для оплати щомісячної оренди встановлений на рівні трішки більше, аніж 38 годин, то наприклад, жителям Вермонту потрібно працювати понад 60 годин в тиждень, що є найвищим показником серед інших штатів.

Найменше натомість треба працювати для оплати щомісячної оренди мешканцям Південної Дакоти, які повинні працювати лише 27,6 години.

До 5 штатів із найбільшою кількістю годин, які необхідні для покриття оренди житла входять такі:

Вермонт – 60,2 години,

Гаваї – 59,9 години,

Каліфорнія – 52,4 години,

Нью-Джерсі – 50,4 години,

Меріленд – 50,3 години.

Натомість найменше годин треба працювати у таких штатах, як:

Мен – 32,3 години,

Північна Дакота – 32,2 години,

Алабама – 31,4 години,

Арканзас – 31,1 години,

Південна Дакота – 27,6 години.

Зверніть увагу! Попри те, що для оренди в окремих штатах потрібно працювати більше, за даними Національного індексу цін на житло Кейса-Шіллера в США, орендувати житло досі набагато дешевше, аніж купити його. Все через захмарні ставки за іпотекою, що становлять до 7%, й цінам на житло, які на половину вищі, ніж у 2020 році.