Не кожен власник погодиться: у яких регіонах легше орендувати квартиру з твариною

Знайти та орендувати житло з домашніми улюбленцями в Україні можна не в усіх регіонах однаково легко. У частині областей кількість pet-friendly квартир помітно зросла, що вплинуло і на ціни, і на вибір для орендарів.

Де в Україні найпростіше знайти житло з тваринами?

Як зазначають аналітики OLX Нерухомість, найпростіше знайти pet-friendly квартиру для оренди у Київській області.

Ринок тут краще реагує на попит, а медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у березні 2026 року становить близько 13 тисяч гривень.

Друге місце за кількістю таких пропозицій посідає Івано-Франківська область. Тут орендодавці частіше погоджуються на мешканців із тваринами, однак ціни вищі – приблизно 15,3 тисячі гривень.

В інших регіонах ціни помітно менші:

Вінницька область – 13,5 тисячі гривень;

Рівненська область – 12 тисяч гривень;

Хмельницька область – 10 тисяч гривень;

Черкаська область – 9,5 тисячі гривень;

Полтавська область – 8,8 тисячі гривень;

Одеська область – 8 тисяч гривень;

Дніпропетровська область – 6 тисяч гривень.

Найменше варіантів пропонують у прифронтових регіонах, зокрема у Херсонській та Харківській областях. Там же фіксують і найнижчі ціни – близько 4,2 тисячі гривень.

Як змінюється ринок pet-friendly оренди?

Кількість квартир, де дозволяють жити з тваринами, зростає у більшості регіонів. Найбільший приріст за рік порівняно з 2025 роком зафіксували у Сумській області (+166%). Також помітне зростання є у Київській області (+64%), Рівненській (+42%) та Чернігівській (+32%).

До слова, за даними додатка Bird, у Києві налічується 2 480 пропозицій житла, де дозволяють проживання з домашніми тваринами, тобто близько 27% від загальної кількості.

Водночас у частині регіонів пропозиція скоротилася. Найбільше падіння показали Закарпатська (–67%), Херсонська (–64%) та Запорізька (–58%) області.

Близько 60% оголошень дозволяють заселення і з котами, і з собаками, що залишається найпоширенішим форматом по країні. Водночас варіантів лише для власників собак більше, ніж для орендарів із котами.

Як уникнути конфліктів з власником?

Експертка з оренди Світлана Вовк радить одразу повідомляти орендодавця про домашню тваринку. Деякі власники менш категоричні й можуть погодитися, якщо орендар запропонує додатковий депозит.

Щоб уникнути непорозумінь і конфліктів у майбутньому, найкраще відразу підписати з власником квартири договір оренди й згадати в ньому наявність домашньої тварини та всіх спірних моментів,

– пише експертка.

Кому в Україні важко орендувати квартиру?

Насамперед це внутрішньо переміщені особи, 31% з яких повідомляли про відмови під час пошуку житла. Власники часто сумніваються у фінансовій стабільності ВПО та бояться короткотривалої оренди.

Сім'ям з дітьми або тваринами також важко знайти житло. Багато оголошень про оренду одразу містять допис "без тварин та дітей". Понад 75% власників вважають, що маленькі діти можуть зіпсувати майно, тому відмовляють потенційним орендарям.