Підвищення оренди не за горами: коли ціни на житло почнуть рости у 2026 році

Середина літа на ринку оренди житла зазвичай минає без особливої динаміки, хоч точкове підвищення ставок можливе у великих містах та туристичних локаціях. Активізації варто очікувати на кінець серпня.

Де чекати подорожчання довгострокової оренди квартир

Для ринку липень традиційно є перехідним часом між весняною активністю та осіннім сезоном. Основний же попит на оренду житла формується наприкінці серпня, тож на цей час можна очікувати підвищення ставок. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Періодом активізації ринку оренди є кінець серпня. Відбувається це через низку причин, серед яких: зростання попиту на житло з боку студентів, молодих фахівців, родин, які переїжджають перед початком навчального року, вимушених переселенців тощо. Вікторія Берещак говорить, що липень, як правило, характеризується відносним затишшям на ринку.

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості Кількість нових запитів зростає незначно, а власники квартир частіше утримують ціни на поточному рівні, ніж переглядають їх у бік підвищення.

Однак не варто очікувати повної статичності ринку. У містах, де попит перевищує пропозицію якісного житла, ставки можуть підвищувати вже в липні. Йдеться про ліквідні квартири у Києві, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Як зауважує Вікторія Берещак, це буде не загальна тенденція, а радше точкова реакція ринку.

Головне зростання ставок оренди цього року, якщо не відбудеться суттєвих змін у безпековій ситуації, варто очікувати саме наприкінці літа. Саме тоді сезонний попит традиційно досягає свого максимуму, а конкуренція за найякісніші квартири посилюється,

– говорить оглядачка.

Оренда квартир подобово: де можливе здорожчання

Ринок коротко- та середньострокової оренди традиційно активізується в липні у курортних і туристичних громадах. Вікторія Берещак зазначає, що це створює додатковий тиск на довгостроковий сегмент, оскільки деякі власники переводять квартири на літо в подобову оренду. Йдеться про Закарпаття, Прикарпаття, Буковину та окремі міста Одеської області.

"Це дозволяє отримати вищу дохідність. Як наслідок, пропозиція квартир для довгострокового винаймання тимчасово скорочується, що може підтримувати або навіть підвищувати орендні ставки", – говорить оглядачка.

За словами Вікторії Берещак, цей ефект має локальний і сезонний характер та не впливає на всю країну, однак є доволі відчутним для таких туристичних міст, як Львів, Яремче, Буковель, Ужгород, Чернівці, а також частини прибережних громад Одещини.

Де подорожчала оренда однокімнатних квартир в Україні

Станом на травень 2026 року довгострокова оренда квартири за рік помітно здорожчала в кількох регіонах України. Найбільший відсотковий приріст ціни на однокімнатні квартири відбувся в Запорізькій та Харківській областях (на 60% і 44% відповідно). Однак вартість оренди там залишається нижчою, ніж на заході країни.

Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири на Запоріжжі становить 8 тисяч гривень на місяць, а на Харківщині – 6,5 тисячі гривень.

Найдорожче ж винаймати житло на Закарпатті та Івано-Франківщині. За рік оренда однокімнатної квартири в Закарпатській області зросла на 31% – до 21,8 тисячі гривень, тоді як в Івано-Франківській на 29% – до 16 тисяч гривень.

Схожа ситуація з дво- та трикімнатними квартирами. Вони помітно подорожчали у прифронтових областях, однак лідерами за ціною залишаються регіони на заході країни.