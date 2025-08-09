Знайти квартиру в оренду в Україні може бути справжнім викликом для деяких категорій громадян. Особливо складно тим, у кого є маленькі діти або домашні тварини – саме ці фактори найчастіше стають причиною відмови з боку орендодавців.

Про це свідчать результати дослідження платформи OLX Нерухомість, які цитує 24 Канал.

Що кажуть власники житла про вимоги до орендарів?

Більшість орендодавців – понад 45% – здають квартири у старих житлових будинках, ще приблизно 25% у новобудовах, і лише 9% – у приватних будинках або котеджах. Найактивніше житло здають у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Основними критеріями при виборі орендарів є:

платоспроможність (59,7%);

наявність тварин (59,1%);

наявність малих дітей (42,6%).

Попри те, що багато орендодавців уже мали досвід співпраці з сім'ями з дітьми або з власниками тварин, їхнє ставлення до цих груп залишається неоднозначним. Наприклад, лише 53,4% згодні здавати житло людям з тваринами. І хоча 77% уже мали таких орендарів, позитивно оцінили цей досвід трохи понад половину з них.

Оренда житла в Україні нерідко супроводжується додатковими умовами від власників. Щоб погодитися на здачу квартири, вони можуть вимагати підвищену орендну плату, збільшений завдаток або внести в договір умови компенсації за можливі пошкодження майна.

До орендарів із маленькими дітьми власники ставляться дещо лояльніше: понад 71% готові здавати їм житло, а 72% з тих, хто мав такий досвід, оцінюють його позитивно. Водночас і до таких сімей часто висувають додаткові вимоги – збільшений завдаток або прописані у договорі компенсації за потенційні пошкодження.



Сім'ї з дітьми мають труднощі при оренді житла / Фото Freepik

Що кажуть орендарі про труднощі під час винаймання житла?

Ситуація значно складніша для людей, які мають домашніх улюбленців. Серед тих, хто шукав житло впродовж останніх двох років:

55% назвали процес пошуку "дуже складним";

78,3% отримували відмову саме через тварин;

56,3% стикалися з підвищеною орендною платою;

30,8% відчували, що власники уважніше контролюють стан квартири.

Попри побоювання орендодавців, лише 14% орендарів зізналися, що їхні тварини дійсно щось зіпсували. У більшості випадків ситуацію вирішували ремонтом або компенсацією.

Хоча для родин із дітьми знайти квартиру дещо легше, складнощі все одно трапляються:

25% заявили, що пошук житла був "дуже складним";

56% отримували відмову саме через дітей;

44,6% стикалися з вищою платою за оренду.

Лише 14,4% зізналися, що діти справді щось пошкодили. У більшості випадків шкоду компенсували або ремонтом або заміною речей.



Власники житла неохоче здають квартири сім'ям з тваринами / Фото Pexels

Що ще впливає на рішення орендодавців?

Окрім наявності дітей чи тварин, власники житла звертають увагу й на інші фактори. За словами орендарів, серед головних критеріїв:

працевлаштування і фінансова стабільність (41,3%);

сімейний стан (36%);

статус внутрішньо переміщеної особи (23,8%).

До 10% орендодавців звертають увагу навіть на політичні погляди чи ставлення до війни. Деякі респонденти повідомили про випадки дискримінації військових або переселенців з Донбасу.