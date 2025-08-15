У першій половині 2025 року в Україні стало менше оголошень про оренду квартир, зате бажаючих винаймати житло побільшало. Пропозиція зменшилась на 7%, а кількість відгуків зросла на 20%. У середньому на одне оголошення припадає майже 15 запитів, тож ціни пішли вгору.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітику ОЛХ.

Дивіться також Хто з військових може отримати квартиру від держави

Що відбувається з пропозицією та попитом?

Найбільше "просіли" оголошення по 1-кімнатних: -9%.

По 2-кімнатних – -8%, по 3-кімнатних – -4%.

Водночас відгуки зросли на 20 – 22% у всіх трьох сегментах.

Як змінилися ціни на оренду?

1-кімнатні. Найбільше зростання медіани: Суми +33%, Одеса +25%, Житомир +18%. Без змін – Луцьк і Дніпро, зниження – Чернівці -2%. Лідером за ціною лишається Ужгород (ще +10% до кінця 2024-го) – дорожче, ніж у Києві та Львові.

Найбільше зростання медіани: Суми +33%, Одеса +25%, Житомир +18%. Без змін – Луцьк і Дніпро, зниження – Чернівці -2%. Лідером за ціною лишається Ужгород (ще +10% до кінця 2024-го) – дорожче, ніж у Києві та Львові. 2-кімнатні. Рекордний приріст в Одесі +50% за пів року; Харків +21%, Київ +19%. Без змін – Вінниця, Дніпро, Житомир, Хмельницький, Черкаси. Невелике зниження – Ужгород -1%. За ціною лідирують Київ, Львів, Ужгород.

Рекордний приріст в Одесі +50% за пів року; Харків +21%, Київ +19%. Без змін – Вінниця, Дніпро, Житомир, Хмельницький, Черкаси. Невелике зниження – Ужгород -1%. За ціною лідирують Київ, Львів, Ужгород. 3-кімнатні. Найбільше подорожчання в Одесі +66%. Найвища медіанна ціна – Київ: 60 174 грн/міс (+30%); Львів – 22 986 грн/міс (–8%). Підвищення також у Житомирі +20%, Миколаєві +11%; без змін – Вінниця, Херсон, Чернігів. Зниження: Ужгород -10%, Суми -8%, Львів -8%, Хмельницький -5%, Івано-Франківськ -1%.



Як змінилися ціни на оренду нерухомості / Фото ОЛХ

Раніше ми писали, що в одній з областей попит на оренду житла перевищує пропозицію у 57 разів.

Як ми бачимо, ринок оренди у першому півріччі 2025-го працює "на боці" орендодавця: пропозиція скорочується, попит росте, а ціни – підтягуються.