В первой половине 2025 года в Украине стало меньше объявлений об аренде квартир, зато желающих снять жилье стало больше. Предложение уменьшилось на 7%, а количество откликов выросло на 20%. В среднем на одно объявление приходится почти 15 запросов, поэтому цены пошли вверх.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику ОЛХ.

Смотрите также Кто из военных может получить квартиру от государства

Что происходит с предложением и спросом?

Больше всего "просели" объявления по 1-комнатным: -9%.

По 2-комнатным – -8%, по 3-комнатным – -4%.

В то же время отзывы выросли на 20 – 22% во всех трех сегментах.

Как изменились цены на аренду?

1-комнатные. Наибольший рост медианы: Сумы +33%, Одесса +25%, Житомир +18%. Без изменений – Луцк и Днепр, снижение – Черновцы -2%. Лидером по цене остается Ужгород (еще +10% до конца 2024-го) – дороже, чем в Киеве и Львове.

Наибольший рост медианы: Сумы +33%, Одесса +25%, Житомир +18%. Без изменений – Луцк и Днепр, снижение – Черновцы -2%. Лидером по цене остается Ужгород (еще +10% до конца 2024-го) – дороже, чем в Киеве и Львове. 2-комнатные. Рекордный прирост в Одессе +50% за полгода; Харьков +21%, Киев +19%. Без изменений – Винница, Днепр, Житомир, Хмельницкий, Черкассы. Небольшое снижение – Ужгород -1%. По цене лидируют Киев, Львов, Ужгород.

Рекордный прирост в Одессе +50% за полгода; Харьков +21%, Киев +19%. Без изменений – Винница, Днепр, Житомир, Хмельницкий, Черкассы. Небольшое снижение – Ужгород -1%. По цене лидируют Киев, Львов, Ужгород. 3-комнатные. Наибольшее подорожание в Одессе +66%. Самая высокая медианная цена – Киев: 60 174 грн/мес (+30%); Львов – 22 986 грн/мес (–8%). Повышение также в Житомире +20%, Николаеве +11%; без изменений – Винница, Херсон, Чернигов. Снижение: Ужгород -10%, Сумы -8%, Львов -8%, Хмельницкий -5%, Ивано-Франковск -1%.



Как изменились цены на аренду недвижимости / Фото ОЛХ

Ранее мы писали, что в одной из областей спрос на аренду жилья превышает предложение в 57 раз.

Как мы видим, рынок аренды в первом полугодии 2025-го работает "на стороне" арендодателя: предложение сокращается, спрос растет, а цены – подтягиваются.