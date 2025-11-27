Одна з найдорожчих у світі: вартість оренди у Варшаві продовжує рости

Варшава продовжує посилювати позиції на європейському ринку нерухомості. У 2025 році одна зі вулиць столиці увійшла до списку найдорожчих у світі, а житлова оренда в місті демонструє стабільне зростання через підвищення попиту.

Яка вулиця найдорожча для оренди у Польщі?

Вулиця Нови Свят у Варшаві стала найдорожчою за вартістю оренди та посіла 35-те місце у глобальному рейтингу комерційної нерухомості, підготовленому компанією Cushman & Wakefield, пише 24 Канал з посиланням на InPoland.

За даними звіту, у жовтні 2025 року середня ціна оренди перевищила 1 100 євро за квадратний метр, що є одним із найвищих показників у Центральній Європі.

Зростання орендної плати за комерційні приміщення зросло на 7%, що вказує на високий попит з боку міжнародних брендів, ресторанів та преміальних сервісів. Популярність збільшується завдяки сильному туристичному потоку та розташуванню в історичному центрі, що традиційно приваблює бізнес.

Цікаво! Цьогоріч за даними рейтингу найдорожчою вулицею залишається Нью-Бонд-стріт, що розташована у Лондоні. А вартість за квадратний метр становить близько 20 тисяч євро.

Експерти наголошують, що потенціал локації тільки починає розвиватися. У Варшаві проводять реконструкцію навколишніх кварталів та розвиток інфраструктури, тому вартість оренди буде рости.

Яка вартість оренди житла у Варшаві?

За даними Numbeo, оренда житла у Варшаві також демонструє значне навантаження на бюджет орендарів. Вартість оренди становить:

4 340 злотих, близько 48 тисяч гривень, за однокімнатну квартиру у центрі ;

; 3 360 злотих, це 37 тисяч гривень, за оренду однокімнатної квартири на околицях міста.

Порівняно з вартістю оренди минулого місяця, ціни зросли на 12%. Вартість оренди пояснюють привабливістю Варшави як для туристів, так і для молоді.

Двокімнатні та трикімнатні квартири демонструють стабільність – ціни на оренду залишаються майже без змін.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Києві?