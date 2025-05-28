Відпочинок у Карпатах: скільки коштує оренда житла перед літнім сезоном
- Подобова оренда в Карпатах за рік подорожчала, зокрема на будинки.
- У Воловці, Верховині, Славському та Східниці ціни зросли суттєво.
- Водночас ціни на номер у готелях та базах відпочинку подекуди впали в ціні.
Карпатські села та містечка є популярними місцями для відпочинку влітку. Тож орендодавці пропонують багато варіантів помешкань: окремі кімнати, апартаменти, котеджі, будиночки, номери у віллах тощо.
За даними аналітики OLX Нерухомості, середня вартість подобової оренди за рік у Карпатах дещо змінились. У порівнянні з травнем минулого року ціни в деяких туристичних місцях суттєво зросли. Скільки ж власники просять перед літнім сезоном тепер – розповідає 24 Канал.
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Подобова оренда будинків
В сегменті будинків найбільше зростання зафіксовано у Воловці (+39%), Верховині, Славському та Східниці (+25%) та Пилипці (+17%). Тепер ціни на подобову оренду такі:
- Воловець – 900 гривень;
- Верховина, Славсько – 2500 гривень;
- Східниця – 2250 гривень;
- Пилипець – 3500 гривень.
Вигляд на Славсько / Фото "Карпатіум"
У решті популярних населених пунктів середня вартість не змінилась або змінилась незначно. Мовиться про:
- Ворохту – 1800 гривень;
- Яремче, Косів – 2000 гривень;
- Сколе – 2300 гривень;
- Микуличин – 2500 гривень;
- Татарів – 3750 гривень.
Винятком є Поляниця (Буковель), де ціни на подобову оренду знизилися на 11% до 4000 тисяч гривень.
Ціни на номери в готелі та базах відпочинку
В сегменті готелів та баз відпочинку найбільше зросли ціни в Яремчі (+37%), Верховині (+28%), Татарові (+25%) та Плав'ї (+11%). Тепер середня вартість за номер така:
- Яремче – 1025 гривень;
- Верховині – 1149 гривень;
- Татарів – 1500 гривень;
- Плав'я – 500 гривень.
База відпочинку в Яремчі / Фото RestLib
На деяких популярних курортах ціни навпаки знизилися: у Поляниці – 1000 гривень (-17%), у Східниці – 600 гривень (-14%), у Славському – 1 100 гривень (-4%).