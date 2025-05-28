Відпочинок у Карпатах: скільки коштує оренда житла перед літнім сезоном

Карпатські села та містечка є популярними місцями для відпочинку влітку. Тож орендодавці пропонують багато варіантів помешкань: окремі кімнати, апартаменти, котеджі, будиночки, номери у віллах тощо.

За даними аналітики OLX Нерухомості, середня вартість подобової оренди за рік у Карпатах дещо змінились. У порівнянні з травнем минулого року ціни в деяких туристичних місцях суттєво зросли. Скільки ж власники просять перед літнім сезоном тепер – розповідає 24 Канал.

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Подобова оренда будинків

В сегменті будинків найбільше зростання зафіксовано у Воловці (+39%), Верховині, Славському та Східниці (+25%) та Пилипці (+17%). Тепер ціни на подобову оренду такі:

Воловець – 900 гривень;

Верховина, Славсько – 2500 гривень;

Східниця – 2250 гривень;

Пилипець – 3500 гривень.



Вигляд на Славсько / Фото "Карпатіум"

У решті популярних населених пунктів середня вартість не змінилась або змінилась незначно. Мовиться про:

Ворохту – 1800 гривень;

Яремче, Косів – 2000 гривень;

Сколе – 2300 гривень;

Микуличин – 2500 гривень;

Татарів – 3750 гривень.

Винятком є Поляниця (Буковель), де ціни на подобову оренду знизилися на 11% до 4000 тисяч гривень.

Ціни на номери в готелі та базах відпочинку

В сегменті готелів та баз відпочинку найбільше зросли ціни в Яремчі (+37%), Верховині (+28%), Татарові (+25%) та Плав'ї (+11%). Тепер середня вартість за номер така:

Яремче – 1025 гривень;

Верховині – 1149 гривень;

Татарів – 1500 гривень;

Плав'я – 500 гривень.



База відпочинку в Яремчі / Фото RestLib

На деяких популярних курортах ціни навпаки знизилися: у Поляниці – 1000 гривень (-17%), у Східниці – 600 гривень (-14%), у Славському – 1 100 гривень (-4%).