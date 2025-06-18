Знову йдуть вгору: які ціни на оренду житла в Греції

У Греції далі загостроється житлова криза, тому ціни на оренду продовжують зростати. Це стає справжнім шоком для громадян країни.

Експерти з нерухомості кажуть, що ситуація досягла критичної точки. Вартість оренди перебуває на дуже високому рівні в порівнянні з доходами середнього домогосподарства, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Афінські новини".

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Чому в Греції так дорожчає оренда

Як зазначають у Нацбанку Греції, загострення проблеми пов'язане з:

масштабною інвестиційною експлуатацією нерухомості;

вилученням з ринку об'єктів, що пов'язані з кредитами, які не обслуговуються, і призначені для аукціонів;

млявою активністю в будівельному секторі, а відтак нестачею житлових запасів.

Зростання цін на оренду пов'язують із підвищеним попитом, який пропозиція не може задовольнити. До того ж у курортний сезон багато власників житла перейшли з довгострокової на подобову оренду.

Відомо, що середня орендна плата в Греції станом на квітень складала близько 440 євро на місяць. Згідно з аналітичними даними, у першому кварталі 2025 року помітне зростання цін на оренду простежується по всій країні.

У яких районах найдорожча оренда

У сегменті найвищих цін на житло лідирують Кіклади. Там середня ціна становить 14,2 євро за квадратний метр. Наступними виокремлюють південні та північні передмістя, а також центр Афін, та Пірей.

В Аттиці найдорожчим залишається Вульягмені – з ціною 20 євро за квадрат. У Салоніках найвищі ціни в районі Вардар-Лаханокіпі (11,1 євро за квадрат) та в самому центрі (10,8 євро за квадрат).

Також список найдорожчих районів поповнують Філотеї, Вула та передмістя Афін – Психіко.