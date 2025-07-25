Усього 250 гривень за добу: який вигляд має бюджетне житло, яке здають в Одесі

В Одесі пропонують в оренду бюджетну дачу всього за 250 гривень на добу з однієї особи. За символічну плату відпочивальники можуть зупинитися у двоповерховому будинку з альтанкою, двома санвузлами та всім необхідним для комфортного проживання.

Огляд будинку власниця опублікувала в соціальних мережах. Деталі про нього розповідає 24 Канал.

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Які умови в житлі, яке коштує 250 гривень у добу?

Одеситка здає затишний будинок для відпочинку. Оренда коштує лише 250 гривень з людини за добу. У помешканні є три кімнати, облаштовані холодильником, електрочайником, ліжками, вентиляторами та іншим необхідним обладнанням. Єдине, що не працює – телевізори.

Також у будинку є два туалети, душ та великий двір із місцем для парковки. У дворі – вуличний умивальник під накриттям та простора альтанка. На території доступний Wi-Fi.

За словами власниці, у житлі все просте і стареньке, але й ціна відповідна. Це хороший варіант для тих, хто хоче недорого відпочити біля моря.

Зауважимо, що за даними порталу OLX, середня добова ціна на оренду квартири у червні становила від 800 до 1 000 гривень. Йдеться про вартість, яку було зафіксовано у більшості областей. Натомість в Одесі середня така ціна зросла аж на 50% порівняно з 2024 роком і сягнула 1 500 гривень за добу.

Який вигляд має житло за 250 гривень у добу з людини / Скриншоти з відео

Які середні ціни на оренду житла в Одесі?

Відповідно до даних порталу ЛУН, станом на кінець липня 2025 року оренда однокімнатного житла в Одесі у середньому коштує 12 тисяч гривень у місяць. Якщо порівнювати ціни з тими, що були пів року тому, то у липні зафіксували зростання аж на 50%. Ще більше подорожчала оренда двокімнатних квартир – на 51% до 16 тисяч гривень у місяць, а також трикімнатних помешкань – на 70% до 27 тисяч гривень.