Обзор дома владелица опубликовала в социальных сетях. Детали о нем рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание В Одессе – ценовой рекорд: сколько теперь стоит арендовать квартиру

Какие условия в жилье, которое стоит 250 гривен в сутки?

Одесситка сдает уютный дом для отдыха. Аренда стоит всего лишь 250 гривен с человека в сутки. В доме есть три комнаты, обустроены холодильником, электрочайником, кроватями, вентиляторами и другим необходимым оборудованием. Единственное, что не работает – телевизоры.

Также в доме есть два туалета, душ и большой двор с местом для парковки. Во дворе – уличный умывальник под навесом и просторная беседка. На территории доступен Wi-Fi.

По словам владелицы, в жилье все простое и старенькое, но и цена соответствующая. Это хороший вариант для тех, кто хочет недорого отдохнуть у моря.

Заметим, что по данным портала OLX, средняя суточная цена на аренду квартиры в июне составляла от 800 до 1 000 гривен. Речь идет о стоимости, которую было зафиксировано в большинстве областей. Зато в Одессе средняя такая цена выросла аж на 50% по сравнению с 2024 годом и достигла 1 500 гривен в сутки.

Как выглядит жилье за 250 гривен в сутки с человека / Скриншоты из видео

Какие средние цены на аренду жилья в Одессе?

Согласно данным портала ЛУН, по состоянию на конец июля 2025 года аренда однокомнатного жилья в Одессе в среднем стоит 12 тысяч гривен в месяц. Если сравнивать цены с теми, что были полгода назад, то в июле зафиксировали рост аж на 50%. Еще больше подорожала аренда двухкомнатных квартир – на 51% до 16 тысяч гривен в месяц, а также трехкомнатных квартир – на 70% до 27 тысяч гривен.