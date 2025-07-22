Відпочинок на Світязі: скільки коштує подобова оренда житла у 2025 році

Цьогоріч місцеві Шацька, Світязя та інших примебежних сіл готуються прийняти більше відпочивальників – від 150 до 200 тисяч. Тому попит на подобову оренду на "волинському морі" дуже високий.

За даними OLX, середня вартість оренди за всіма типами житла на Світязі становить 1 800 гривень за добу. Цікаво, що цей показник залишився незмінним у порівнянні з минулим роком, розповідає 24 Канал.

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Скільки коштує оренда на Світязі?

За типами житла:

середня вартість оренди будинків – 2 400 гривень за добу (на 4% більше, ніж минулого року);

середня вартість номера в готелі чи на базі відпочинку – 600 гривень за добу (на 50% більше, ніж минулого року).

За населеними пунктами:

село Світязь . Будинки подобово – 2 500 гривень; номери в готелі та на базі відпочинку – 600 гривень; кімнати – 325 гривень;

. Будинки подобово – 2 500 гривень; номери в готелі та на базі відпочинку – 600 гривень; кімнати – 325 гривень; селище Шацьк . Будинки подобово – 2 250 гривень; номери у готелі та на базі відпочинку – 1 100 гривень.

. Будинки подобово – 2 250 гривень; номери у готелі та на базі відпочинку – 1 100 гривень. село Пульмо. Будинки подобово – 3 750 гривень; номери в готелі та на базі відпочинку – 3 500 гривень.

Як змінився попит за рік?

Попит на подобову оренду суттєво зріс у селі Світязь. Якщо у червні 2024 кількість відгуків на оголошення становила майже 20 тисяч, то цього року їх вже 47,6 тисячі.

Те саме спостерігається на ринку подобової оренди будинків. У порівнянні з 2024-м відгуків на 164% більше – близько 32 тисяч. Зріс попит і на оренду номерів у готелі чи на базах відпочинку – на 92% до 14,3 тисячі відгуків.