По данным OLX, средняя стоимость аренды по всем типам жилья на Свитязе составляет 1 800 гривен в сутки. Интересно, что этот показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом, рассказывает 24 Канал.
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Сколько стоит аренда на Свитязе?
По типам жилья:
- средняя стоимость аренды домов – 2 400 гривен в сутки (на 4% больше, чем в прошлом году);
- средняя стоимость номера в отеле или на базе отдыха – 600 гривен в сутки (на 50% больше, чем в прошлом году).
По населенным пунктам:
- село Свитязь. Дома посуточно – 2 500 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 600 гривен; комнаты – 325 гривен;
- поселок Шацк. Дома посуточно – 2 250 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 1 100 гривен.
- село Пульмо. Дома посуточно – 3 750 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 3 500 гривен.
Как изменился спрос за год?
Спрос на посуточную аренду существенно вырос в селе Свитязь. Если в июне 2024 количество отзывов на объявления составляла почти 20 тысяч, то в этом году их уже 47,6 тысячи.
То же самое наблюдается на рынке посуточной аренды домов. По сравнению с 2024-м отзывов на 164% больше – около 32 тысяч. Вырос спрос и на аренду номеров в гостинице или на базах отдыха – на 92% до 14,3 тысячи отзывов.