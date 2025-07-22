По данным OLX, средняя стоимость аренды по всем типам жилья на Свитязе составляет 1 800 гривен в сутки. Интересно, что этот показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом, рассказывает 24 Канал.

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Сколько стоит аренда на Свитязе?

По типам жилья:

средняя стоимость аренды домов – 2 400 гривен в сутки (на 4% больше, чем в прошлом году);

средняя стоимость номера в отеле или на базе отдыха – 600 гривен в сутки (на 50% больше, чем в прошлом году).

По населенным пунктам:

село Свитязь . Дома посуточно – 2 500 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 600 гривен; комнаты – 325 гривен;

. Дома посуточно – 2 500 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 600 гривен; комнаты – 325 гривен; поселок Шацк . Дома посуточно – 2 250 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 1 100 гривен.

. Дома посуточно – 2 250 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 1 100 гривен. село Пульмо. Дома посуточно – 3 750 гривен; номера в гостинице и на базе отдыха – 3 500 гривен.

Как изменился спрос за год?

Спрос на посуточную аренду существенно вырос в селе Свитязь. Если в июне 2024 количество отзывов на объявления составляла почти 20 тысяч, то в этом году их уже 47,6 тысячи.

То же самое наблюдается на рынке посуточной аренды домов. По сравнению с 2024-м отзывов на 164% больше – около 32 тысяч. Вырос спрос и на аренду номеров в гостинице или на базах отдыха – на 92% до 14,3 тысячи отзывов.