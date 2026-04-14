Попит на оренду кардинально змінився: де конкуренція зросла до 40 відгуків

Попит на оренду житла в Україні зріс у більшості обласних центрів, а конкуренція за квартири в окремих містах суттєво посилилася. Найбільше відгуків отримують прифронтові регіони, тоді як у великих містах активність орендарів залишається нижчою.

У яких містах найбільше шукають квартири для оренди?

Найвищу активність серед тих, хто шукає однокімнатні квартири, зафіксували у Запоріжжі. Там на одне оголошення припадає майже 40 відгуків, що майже в 4 рази більше, ніж роком раніше, повідомляє OLX Нерухомість.

Високий попит має і Харків, де показник становить близько 30 відгуків на оголошення. Це приблизно втричі більше, ніж торік. Експерти зазначають, що попит на прифронтові регіони тримають військові, які шукають тимчасове житло.

До слова, за даними ЛУН, у Харкові вартість оренди становить 6 500 гривень за однокімнатне житло, а у Запоріжжі – 8 000 гривень.

У Сумах фіксують близько 25 відгуків на одне оголошення, але цей показник знизився на 56% у порівнянні з минулим роком. У Житомирі також мають приблизно 25 відгуків, проте там попит зріс на 48%.

У межах 20 – 24 відгуків попит тримається у Кропивницькому, Чернівцях, а також в Ужгороді та Черкасах.

У великих містах активність орендарів нижча. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі попит перебуває в межах 11 – 15 відгуків на одне оголошення. У Львові він зріс на 40%, у Дніпрі – на 3%, тоді як в Одесі знизився на 28%, а у Києві – на 15%.

Як змінився попит на різні типи квартир?

У сегменті двокімнатних квартир найвищий попит зафіксували у Запоріжжі – близько 38 відгуків на одне оголошення. У Харкові показник становить 37 відгуків, і в обох містах це майже в 4 рази більше, ніж торік.

У Сумах мають 27 відгуків на одне оголошення, але це на 51% менше, ніж минулого року. У Кропивницькому показник становить 23 відгуки, у Херсоні та Луцьку – приблизно 20 – 21 відгук.

Кількість відгуків у різних містах / Інфографік OLX Нерухомість

Дещо нижчі показники мають Черкаси з 19 відгуками, Житомир із 18 та Ужгород із 16 відгуками на одне оголошення.

У Львові попит зріс до 12 відгуків, що на 46% більше, ніж торік. У Дніпрі він становить близько 9 відгуків, що відповідає зростанню на 12%. Водночас у Києві та Одесі показник знизився до приблизно 10 відгуків на одне оголошення.

У сегменті трикімнатного житла попит нижчий, однак у Запоріжжі він сягає 29 відгуків на одне оголошення, що майже в 4 рази більше, ніж торік. У Сумах показник становить 28 відгуків, хоча він знизився на 37%.

У Харкові та Черкасах попит перебуває на рівні 20 – 22 відгуків. В Ужгороді, Херсоні та Житомирі – приблизно 15 – 17. У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі цей показник значно нижчий – у межах 5 – 7 відгуків на одне оголошення.

Де найдорожча оренда в Україні?

Ужгород залишається лідером за вартістю оренди. Попит на житло в Ужгороді не знижується, і це поступово штовхає ціни вгору. Середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 21,8 тисячі гривень на місяць. Двокімнатне житло обійдеться ще дорожче – близько 37,1 тисячі гривень.