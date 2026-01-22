Найдорожче місто для орендарів: скільки доведеться витратити на житло в Ужгороді

У січні 2026 року Ужгород залишається лідером за вартістю оренди житла в Україні. Орендна ставка тут змушує багатьох орендарів витрачати понад половину заробітної плати.

Який відсоток зарплати доведеться заплатити за оренду в Ужгороді?

Ужгород посів перше місце серед обласних центрів за часткою доходу, яку мешканці витрачають на оренду житла, повідомляє OLX Нерухомість.

На довгострокову оренду однокімнатної квартири тут іде в середньому 83% від медіанної зарплати. Це найвищий показник в Україні. У грошовому еквіваленті орендарі віддають близько 19 600 гривень на місяць лише за однокімнатну квартиру.

Фактично це означає, що після оплати житла більша частина доходу вже витрачена, а коштів на інші потреби залишається мінімум. Саме через таке співвідношення доходів і цін Ужгород вважають одним із найменш доступних міст для оренди.

Високі орендні ставки пояснюють одразу кількома чинниками. Місто залишається привабливим для внутрішніх мігрантів, тому попит стабільно перевищує пропозицію. У результаті ринок оренди реагує подальшим подорожчанням.

Скільки коштує оренда квартири в Ужгороді?

Однокімнатну квартиру в Ужгороді можна орендувати у середньому за 21 700 гривень на місяць, пише ЛУН. Вартість залежить від району, стану житла та наявності ремонту, однак дешевих варіантів стає дедалі менше.

Зверніть увагу! Найвищу вартість оренди наприкінці 2025 року зафіксували також в Ужгороді, хоча місяць тому середня орендна ставка була на 700 гривень дешевшою.

Двокімнатні квартири обходяться ще дорожче. Середня вартість оренди становить близько 30 400 гривень на місяць. Найвищі ціни традиційно фіксують у центральних районах і новобудовах, але навіть на околицях міста оренда залишається дорогою для більшості мешканців.

Яка вартість оренди житла у Києві?