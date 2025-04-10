Реформа оренди житла в Україні: що хочуть змінити

В Україні працюють над реформою оренди житла. Зокрема, у Верховній Раді та профільних міністерствах тривають консультації щодо зменшення податків для детінізації ринку.

Про це розповіла голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує 24 Канал.

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Яка проблема є на ринку оренди житла

Як повідомила Шуляк, у 2025 році стартував проєкт надання вимушеним переселенцям субсидій на оренду житла. "Вже зараз ми можемо проаналізувати статистику і виявляється, що вона не є позитивною – орендодавці не дуже активно пропонують житло ВПО", – зазначила нардепка.

За її словами, основна причина повільного впровадження субсидій – відсутність реформ на ринку оренди житла.

Люди не хочуть показувати свої доходи від надання житла в оренду, тому що це 18% податку на доходи з фізичних осіб і 5% військовий збір. Тобто орендодавець має заплатити 23% від суми оренди. Водночас держава не може по-іншому надавати субсидію, потрібно зареєструвати офіційний договір,

– пояснила голова комітету.

У парламенті триває активна дискусія із залученням профільних міністерств й експертів, щоб знайти баланс між наповненням бюджету та стимулюванням розвитку ринку оренди житла.



Ринок оренди житла в Україні хочуть вивести з тіні / Фото Pexels

Що хочуть змінити

Над змінами працюють представники Комітету податкової політики, представники фахового середовища та міжнародних організацій. Вони допомагають формувати житлову політику. Головне питання – зменшити податки для орендодавців.

Це допоможе вивести з тіні ринок орендного житла. Від цього виграють орендодавці, тому що в них будуть офіційні договори та доходи, а з цим набагато простіше жити,

– підсумувала Шуляк.

Та додала, що це вигідно й державі, бо вона отримає податкові надходження для реалізації різних програм.