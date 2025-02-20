Облік для ВПО, що потребують тимчасове житло

Житло можуть надати на певний період або ж безстроково із правом подальшої приватизації, пише 24 канал з посиланням на слова начальниці Краматорського відділу надання безоплатної правничої допомоги Вікторії Харенко для Вільного Радіо.

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Зокрема існують три види квартирного обліку, на який можуть стати ВПО:

Облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Соціальний квартирний облік.

Перший облік передбачає, що такі люди можуть безплатно отримати соціальне житло з комунальної власності громади, де вони перебувають на обліку в Єдиній базі даних ВПО. Житло надають на строк до одного року з можливістю продовжити проживання в ньому.

Ця опція доступна для всіх ВПО, які не мають власного житла або його частини площею від 13,65 кв. м на кожну людину або 35,22 кв. м на домогосподарство, – йдеться у тексті.

Винятком є житло, що розташоване на територіях, включених до переліку тимчасово окупованих територій або тих, де тривають чи тривали бойові дії. І навіть якщо воно має достатню площу проживання, людина все одно може стати на облік.

Зверніть увагу! Право на безплатне проживання такі люди мають протягом воєнного стану та навіть шести місяців після його скасування. Сплачувати ж необхідно лише за комунальні послуги.

Облік для ВПО, що потребують поліпшення житлових умов

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, передбачає, що ВПО надають у безстрокове користування житлового приміщення у будинках державного і громадського житлового фонду. Надалі ці помешкання можна буде приватизувати.

Однак ця опція доступна не всім переселенцям. Стати на цей облік можуть ВПО та члени їхніх сімей з-поміж учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також переселенці-члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни та загиблих, чи померлих захисників і захисниць України.

Зауважте! До того ж на цей облік ставлять дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що досягли 16 років і є ВПО.

Хто може встати на соціальний квартирний облік

Соціальний квартирний облік передбачає, що переселенці можуть за договором безплатно користуватися соціальним житлом, квартирами або навіть садибними житловими будинками з житлового фонду соціального призначення. Залежно від доходів родини жити у таких помешканнях можна рік або більше. Житло надають там, де людина стоїть на обліку в Єдиній інформаційній базі даних ВПО.

На соціальний квартирний облік можуть взяти переселенців, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній території України або чиє житло зруйноване чи пошкоджене до стану непридатного для проживання внаслідок проведення АТО й бойових дій у Донецькій та Луганській областях,

– зазначено у матеріалі.

При цьому враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередній рік. Він має бути меншим від прожиткового мінімуму та середньої вартості оренди житла в місці, де родина зареєструвалася як ВПО.

Важливо! Першочергового таким правом можуть скористатися переселенці з інвалідністю I і II груп.

Як стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання

Для того, аби встати на облік, потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування чи ЦНАПу за місцем обліку людини як ВПО. Членів родини заявника беруть на квартирний облік разом із ним незалежно від місця їх обліку, тільки якщо вони не перебувають на соціальному квартирному обліку за місцем своєї реєстрації.

До заяви треба додати копії:

документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

довідки ВПО та відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

документів, що підтверджують родинні стосунки заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень.

Зверніть увагу! Відмовити у взятті на облік переселенцям можуть, якщо поданий пакет документів не був вичерпним або в документах були неправдиві дані. Оскаржити відмову можна в судовому порядку.

Коли переселенці на квартирному обліку зможуть отримати житло

Строк очікування житла за будь-яким із трьох квартирних обліків залежить від наявності його у відповідному фонді. Наприклад, у випадку з приміщеннями для тимчасового проживання протягом трьох робочих днів з моменту надходження такого житла до фонду місцева влада має надати його переселенцям.

На тривалість очікування житла для безстрокового користування також впливає черговість взяття переселенців на квартирний облік. Такий механізм діє і для соціального житла.

Зауважте! За словами Вікторії Харенко, 5 березня 2025 року набуває чинності закон, який зобов’язує Кабмін створити інформаційно-аналітичну систему нерухомості.