Учет для ВПЛ, нуждающихся во временном жилье

Жилье могут предоставить на определенный период или бессрочно с правом дальнейшей приватизации, пишет 24 канал со ссылкой на слова начальницы Краматорского отдела предоставления бесплатной юридической помощи Виктории Харенко для Свободного Радио.

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В частности существуют три вида квартирного учета, на который могут стать ВПО:

Учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Социальный квартирный учет.

Первый учет предусматривает, что такие люди могут бесплатно получить социальное жилье из коммунальной собственности общины, где они находятся на учете в Единой базе данных ВПЛ. Жилье предоставляют на срок до одного года с возможностью продлить проживание в нем.

Эта опция доступна для всех ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или его части площадью от 13,65 кв. м на каждого человека или 35,22 кв. м на домохозяйство, – говорится в тексте.

Исключением является жилье, расположенное на территориях, включенных в перечень временно оккупированных территорий или тех, где продолжаются или продолжались боевые действия. И даже если оно имеет достаточную площадь проживания, человек все равно может стать на учет.

Обратите внимание! Право на бесплатное проживание такие люди имеют в течение военного положения и даже шести месяцев после его отмены. Платить же необходимо только за коммунальные услуги.

Учет для ВПЛ, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматривает, что ВПЛ предоставляют в бессрочное пользование жилого помещения в домах государственного и общественного жилищного фонда. В дальнейшем эти помещения можно будет приватизировать.

Однако эта опция доступна не всем переселенцам. Стать на этот учет могут ВПО и члены их семей из числа участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, а также переселенцы-члены семей погибших или умерших ветеранов войны и погибших, или умерших защитников и защитниц Украины.

Обратите внимание! К тому же на этот учет ставят детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, достигших 16 лет и являющихся ВПЛ.

Кто может встать на социальный квартирный учет

Социальный квартирный учет предусматривает, что переселенцы могут по договору бесплатно пользоваться социальным жильем, квартирами или даже усадебными жилыми домами из жилого фонда социального назначения. В зависимости от доходов семьи жить в таких помещениях можно год или больше. Жилье предоставляют там, где человек стоит на учете в Единой информационной базе данных ВПЛ.

На социальный квартирный учет могут взять переселенцев, которые не имеют другого жилья для проживания на подконтрольной территории Украины или чье жилье разрушено или повреждено до состояния непригодного для проживания в результате проведения АТО и боевых действий в Донецкой и Луганской областях,

– указано в материале.

При этом учитывается среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущий год. Он должен быть меньше прожиточного минимума и средней стоимости аренды жилья в месте, где семья зарегистрировалась как ВПЛ.

Важно! Первоочередного таким правом могут воспользоваться переселенцы с инвалидностью I и II групп.

Как стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания

Для того, чтобы встать на учет, нужно подать заявление в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту учета человека как ВПЛ. Членов семьи заявителя берут на квартирный учет вместе с ним независимо от места их учета, только если они не находятся на социальном квартирном учете по месту своей регистрации.

К заявлению надо приложить копии:

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

справки ВПЛ и соответствующих справок членов семьи (при наличии);

документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.д.);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений.

Обратите внимание! Отказать во взятии на учет переселенцам могут, если поданный пакет документов не был исчерпывающим или в документах были ложные данные. Обжаловать отказ можно в судебном порядке.

Когда переселенцы на квартирном учете смогут получить жилье

Срок ожидания жилья по любому из трех квартирных учетов зависит от наличия его в соответствующем фонде. Например, в случае с помещениями для временного проживания в течение трех рабочих дней с момента поступления такого жилья в фонд местные власти должны предоставить его переселенцам.

На продолжительность ожидания жилья для бессрочного пользования также влияет очередность постановки переселенцев на квартирный учет. Такой механизм действует и для социального жилья.

Обратите внимание! По словам Виктории Харенко, 5 марта 2025 года вступает в силу закон, который обязывает Кабмин создать информационно-аналитическую систему недвижимости.