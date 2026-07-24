Без цього платежу угоду не оформлять: що потрібно знати покупцям квартир

Під час купівлі квартири потрібно не лише розрахуватися з продавцем, а й оплатити оформлення угоди. Зокрема, більшості покупців доводиться сплачувати 1% вартості житла до Пенсійного фонду.

Хто має платити пенсійний збір

За загальним правилом пенсійний збір під час купівлі квартири сплачує покупець, тобто майбутній власник житла. Цю вимогу встановлює закон України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Розмір платежу становить 1% від вартості нерухомості, яку сторони зазначили в договорі купівлі-продажу. Якщо в угоді прописана сума, наприклад, 50 тисяч доларів, то пенсійний збір складатиме 500 доларів у гривневому еквіваленті на день оплати.

Збір розраховують не від ринкової вартості житла, а від суми, офіційно зафіксованої в договорі. Його потрібно сплатити до нотаріального оформлення угоди, а квитанцію додати до пакета документів.

Чи можна законно не платити пенсійний збір при купівлі квартири

Закон передбачає кілька випадків, коли покупець може не сплачувати 1% до Пенсійного фонду. Однак для цього потрібно надати документи, які підтверджують право на звільнення.

Не сплачувати збір можуть:

громадяни, які купують житло вперше та можуть довести, що раніше не мали квартири чи будинку у власності;

люди, які офіційно перебувають на квартирному обліку та чекають на житло від держави;

юридичні особи, які купують нерухомість за бюджетні кошти.

На практиці нотаріус вимагатиме або квитанцію про оплату, або чітке підтвердження права не сплачувати збір. Через це частина покупців усе одно вносить 1%, щоб не затримувати оформлення угоди.

Чому без пенсійного збору нотаріус не оформить угоду

Перед посвідченням договору нотаріус перевіряє, чи сплатив покупець збір, або чи має документи, які дозволяють його не платити. Без квитанції або такого підтвердження договір не посвідчать.

У такому разі новий власник не зможе зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав. Тому збір зазвичай сплачують заздалегідь або безпосередньо в день укладення угоди.

У яких випадках пенсійний збір взагалі не стягується

Пенсійний збір пов'язаний саме з договором купівлі-продажу. Якщо людина отримує нерухомість іншим способом, платити 1% не потрібно.

Збір не стягують, коли квартиру або будинок отримують у спадщину, в подарунок чи за договором довічного утримання. Також його не сплачують під час приватизації житла або оформлення права власності на підставі рішення суду.

Нагадаємо, покупці, які помилково сплатили 1% пенсійного збору, можуть спробувати повернути ці гроші. Для цього потрібно подати заяву до територіального управління Пенсійного фонду та додати договір купівлі-продажу, квитанцію про оплату й документи, що підтверджують право на звільнення від збору.