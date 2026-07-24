Кто должен уплачивать пенсионный сбор

По общему правилу пенсионный сбор при покупке квартиры уплачивает покупатель, то есть будущий владелец жилья. Это требование установлено законом Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

Размер платежа составляет 1% от стоимости недвижимости, указанной сторонами в договоре купли-продажи. Если в договоре указана сумма, например, 50 тысяч долларов, то пенсионный сбор составит 500 долларов в гривневом эквиваленте на день оплаты.

Сбор рассчитывается не исходя из рыночной стоимости жилья, а из суммы, официально зафиксированной в договоре. Его необходимо уплатить до нотариального оформления сделки, а квитанцию приложить к пакету документов.

Можно ли на законных основаниях не платить пенсионный сбор при покупке квартиры

Закон предусматривает несколько случаев, когда покупатель может не уплачивать 1% в Пенсионный фонд. Однако для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты.

Не уплачивать сбор могут:

граждане, которые приобретают жилье впервые и могут доказать, что ранее не имели квартиры или дома в собственности;

люди, официально стоящие на квартирном учете и ожидающие жилье от государства;

юридические лица, приобретающие недвижимость за счет бюджетных средств.

На практике нотариус потребует либо квитанцию об оплате, либо четкое подтверждение права на освобождение от уплаты сбора. Из-за этого часть покупателей все равно вносит 1%, чтобы не задерживать оформление сделки.

Почему без пенсионного сбора нотариус не оформит сделку

Перед удостоверением договора нотариус проверяет, уплатил ли покупатель сбор или имеет ли он документы, позволяющие его не платить. Без квитанции или такого подтверждения договор не удостоверят.

В таком случае новый владелец не сможет зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав. Поэтому сбор обычно уплачивают заранее или непосредственно в день заключения сделки.

В каких случаях пенсионный сбор вообще не взимается

Пенсионный сбор связан именно с договором купли-продажи. Если человек получает недвижимость иным способом, платить 1% не нужно.

Сбор не взимается, когда квартиру или дом получают по наследству, в подарок или по договору пожизненного содержания. Также его не уплачивают при приватизации жилья или оформлении права собственности на основании решения суда.

Напомним, покупатели, которые ошибочно уплатили 1% пенсионного сбора, могут попытаться вернуть эти деньги. Для этого необходимо подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда и приложить договор купли-продажи, квитанцию об оплате и документы, подтверждающие право на освобождение от сбора.