На перший внесок за "єОселею" доведеться збирати роками: у яких містах найдовше

За програмою "єОселя" можна придбати житло в готових і майже завершених новобудовах, однак вибір таких квартир поступово скорочується. У деяких містах лише на перший внесок потрібно відкладати всю середню зарплату понад два роки.

Скільки коштує найдоступніша однокімнатна квартира в різних містах

Навіть найдоступніші готові однокімнатні квартири, які підходять під умови "єОселі", у великих містах коштують кілька мільйонів гривень. Йдеться про житло на первинному ринку в уже введених в експлуатацію будинках або в об'єктах, які наближаються до завершення.

У Києві середня ціна найдоступнішої готової однокімнатної квартири становить 2,5 мільйона гривень. В Ужгороді таке житло коштує близько 2,4 мільйона гривень.

Найвища ціна серед цих міст у Львові. Там найдоступніша готова однокімнатна квартира коштує в середньому 3,1 мільйона гривень.

Водночас кількість квартир, які відповідають умовам програми, зменшується. Тому покупцям доводиться обирати з меншої кількості варіантів, а сама доступність житла залежить не лише від умов іпотеки, а й від цін у конкретному місті.

Скільки потрібно відкладати на перший внесок за програмою "єОселя"

Термін накопичення залежить від вартості квартири та рівня зарплат. Навіть якщо людина відкладатиме весь заробіток і не витрачатиме нічого, швидко зібрати потрібну суму вдасться не всюди.

У Києві перший внесок за найдоступнішу однокімнатну квартиру становить близько 383 тисяч гривень. Людині із середньою зарплатою потрібно майже 11 місяців повністю відкладати заробіток, щоб накопичити цю суму.

У Львові перший внесок значно більший – приблизно 838 тисяч гривень. Для його накопичення знадобиться понад два роки та три місяці, якщо також відкладати всю середню зарплату.

Після оформлення іпотеки різниться і частка доходу, яку доведеться щомісяця спрямовувати на виплати. У Львові платіж може становити близько 83% середньої зарплати, а в Ужгороді – приблизно 75%.

У Києві на виплату кредиту може йти близько 34% середнього заробітку. У прифронтових містах ця частка нижча – приблизно 22 – 30%.

Нагадаємо, з 17 липня для українців змінилися умови програми "єОселя". Ветерани та деякі інші категорії можуть отримати іпотеку під 3% на перші 10 років, а також діють нові норми площі та спрощене підтвердження доходів.