Сколько стоит самая доступная однокомнатная квартира в разных городах

Даже самые доступные готовые однокомнатные квартиры, соответствующие условиям программы "еОсели", в больших городах стоят несколько миллионов гривен. Речь идет о жилье на первичном рынке в уже введенных в эксплуатацию домах или в объектах, строительство которых близится к завершению.

В Киеве средняя цена самой доступной готовой однокомнатной квартиры составляет 2,5 миллиона гривен. В Ужгороде такое жилье стоит около 2,4 миллиона гривен.

Самая высокая цена среди этих городов – во Львове. Там самая доступная готовая однокомнатная квартира стоит в среднем 3,1 миллиона гривен.

В то же время количество квартир, соответствующих условиям программы, сокращается. Поэтому покупателям приходится выбирать из меньшего количества вариантов, а сама доступность жилья зависит не только от условий ипотеки, но и от цен в конкретном городе.

Сколько нужно откладывать на первоначальный взнос по программе "еОселя"

Срок накопления зависит от стоимости квартиры и уровня зарплат. Даже если человек будет откладывать весь заработок и ничего не тратить, быстро собрать нужную сумму удастся не везде.

В Киеве первоначальный взнос за самую доступную однокомнатную квартиру составляет около 383 тысяч гривен. Человеку со средней зарплатой нужно почти 11 месяцев полностью откладывать заработок, чтобы накопить эту сумму.

Во Львове первоначальный взнос значительно больше – примерно 838 тысяч гривен. Для его накопления понадобится более двух лет и трех месяцев, если также откладывать всю среднюю зарплату.

После оформления ипотеки различается и доля дохода, которую придется ежемесячно направлять на выплаты. Во Львове платеж может составлять около 83% средней зарплаты, а в Ужгороде – примерно 75%.

В Киеве на выплату кредита может уходить около 34% среднего заработка. В прифронтовых городах эта доля ниже – примерно 22–30%.

Напомним, с 17 июля для украинцев изменились условия программы "еОселя". Ветераны и некоторые другие категории могут получить ипотеку под 3% на первые 10 лет, а также действуют новые нормы по площади и упрощенное подтверждение доходов.