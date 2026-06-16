Податок на нерухомість можна не платити: хто має законне право на пільгу

Власники нерухомості вже отримують платіжки від податкової за минулий рік. Однак не всім доведеться платити повну суму, а частина українців може взагалі уникнути цього податку.

Хто може не платити податок на нерухомість

Податок нараховують лише власникам житла площею понад 60 квадратних метрів, або будинків площею понад 120 квадратних метрів, пише 24 Канал.

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Платити треба не за всю нерухомість, а лише за понаднормові метри. Наприклад, якщо квартира має 70 квадратних метрів, податок нарахують тільки на 10 квадратних метрів.

Як повідомляє Державна податкова служба, від сплати звільняють власників нерухомості на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Пільга зберігається і для житла, яке пошкоджене або зруйноване через війну. Вона діє до моменту відновлення або реконструкції будинку чи квартири.

Також не потрібно платити, якщо будинок уже ввели в експлуатацію, але право власності ще не зареєстроване у державному реєстрі. У такій ситуації власник сплачує лише земельний податок, а за сам об'єкт житла цей платіж не виникає.

Пільги мають:

люди з інвалідністю I та II групи;

ветерани війни, зокрема учасники бойових дій;

члени сімей загиблих ветеранів;

багатодітні сім'ї;

пенсіонери;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи категорій 1 і 2;

діти-сироти.

Як законно зменшити суму податку

Суму в платіжці варто перевірити навіть тим власникам, які не мають пільг. Найперше треба звірити технічний паспорт на житло з даними податкової.

Помилка може бути у площі, адресі, кількості власників або інших відомостях. Якщо дані застарілі чи неточні, податок можуть перерахувати.

Суму також може змінити розподіл часток власності. Якщо квартира має 80 квадратних метрів і оформлена на одного власника, податок нарахують за 20 понаднормових метрів.

Але якщо це саме житло оформити у спільну часткову власність по 40 квадратних метрів на кожного, – податок не нараховуватиметься.

Варто перевірити й місцеві пільги. Громади самі встановлюють ставку податку й можуть звільняти окремі категорії від сплати або давати їм пільгову ставку.

Платіжки мають надійти до 1 липня. Після цього власники мають 60 днів на оплату. Якщо листа немає, суму все одно варто перевірити в Електронному кабінеті платника податків або у своїй податковій.

Ігнорувати платіжку не варто. Якщо прострочити оплату до 30 днів, штраф становитиме 5% від суми боргу. Якщо затримка буде більшою, доведеться сплатити вже 10%. За кожен день прострочення також нараховують пеню у розмірі 0,05% від суми боргу.

Чому можуть нарахувати податок одразу за три роки

Інформація про нерухомість іноді потрапляє до податкової із запізненням або обробляється не одразу. У такому разі власник може отримати рахунок одразу за кілька років. Фактично це означає, що замість одного платежу людина одразу бачить суму за два або три роки. Водночас відсутність повідомлення звільняє від штрафів і пені.