Час для сплати податку за "зайві" метри обмежений: скільки днів мають українці

Українці мають обмежений час для сплати податку на нерухомість після отримання повідомлення від податкової. Однак частина власників житла може не платити за "зайві" метри.

Коли потрібно сплатити податок на нерухомість?

Українці мають сплатити податок на нерухомість упродовж 60 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення, пише 24 Канал.

У 2026 році власники житла платять податок за 2025 рік. Податкова служба надсилає такі повідомлення щороку до 1 липня, однак відлік часу для оплати починається після того, як документ вручать власнику житла.

Повідомлення можуть передати особисто, надіслати поштою або через електронний кабінет платника податків. Якщо власник житла не оплачує вчасно, йому можуть нарахувати штраф:

до 30 днів, доведеться додатково сплатити 5% від суми боргу;

понад місяць – 10% від суми.

Ставку визначають місцеві ради, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. У 2026 році максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.

Хто може не платити податок на житло?

Як повідомляє Державна податкова служба, частина власників нерухомості може не сплачувати цей податок. Пільги діють для житла, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.

Пільга зберігається і для житла, яке пошкоджене або зруйноване через війну. Вона діє до моменту відновлення або реконструкції будинку чи квартири.

Також платіж не нараховують українцям, які ще не оформили право власності на нерухомість. Крім того, податок не потрібно сплачувати в межах пільгової площі. Для квартир вона становить до 60 квадратних метрів, а для будинків – до 120 квадратних метрів.

Якщо людина володіє і квартирою, і будинком, тоді пільговий ліміт збільшується до 180 квадратних метрів. Платити потрібно лише за площу, яка перевищує цю норму.

Які регіони стали лідерами за податком на нерухомість?

За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4,9 мільярда гривень податку на нерухомість. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше коштів надійшло від жителів Києва, а також Дніпропетровської, Київської та Одеської областей. Саме ці регіони стали лідерами за надходженнями від податку на нерухомість.