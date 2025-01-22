Податок на нерухомість: кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році

Усі власники житлової нерухомості, яка перевищує визначені законом обсяги, повинні сплатити податок на нерухомість. Ставку визначає місцева влада.

Кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році податку на нерухомість, розповідає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу України.

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Хто повинен сплатити податок на нерухомість

У 2025 році податок на нерухоме майно мають платити власники:

квартир, площа яких понад 60 квадратних метрів;

будинків з площею понад 120 квадратних метрів;

інших типів житла, зокрема їхніх часток, площа яких перевищує 180 квадратних метрів.

Ставку податку визначає місцева влада. При розрахунку обов'язково мають врахувати тип житла та його розташування. У 2025 році податок сплачується за 2024 рік.

Скільки треба платити

Розмір ставки податку не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за квадратний метр. З 1 січня 2024 року вона становила 7 100 гривень. Це означає, що максимальний розмір ставки – 106,5 гривні за квадратний метр.

Як приклад візьмемо квартиру площею 65 квадратних метрів. Ставка податку – 1,5 %, тобто 106,5 гривень. Оподатковувана площа – 5 квадратних метрів. Відповідно сума податку становитиме 532,50 гривні.

До 1 липня кожен, хто повинен сплатити цей податок, отримає повідомлення з розрахунками в електронний кабінет або рекомендованим листом.



Податок на нерухомість сплачують власники житла певних розмірів / Фото Pexels

Хто звільнений від сплати податку

Не доведеться сплачувати податок на нерухомість таким категоріям людей:

власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм;

власники, чия нерухомість розташована на окупованих територіях, пошкоджена або ж у зоні активних бойових дій.

Об'єкти нерухомості, за які також непотрібно сплачувати податок: