Як співвідноситься вартість оренди в різних містах до зарплати українців, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.

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Як за останні пів року змінилися ціни на оренду помешкань

Найвідчутніше ціни на оренду житла за 6 місяців зросли в Івано-Франківську. За однокімнатні тепер потрібно платити на 16% більше – у середньому 14 тисяч гривень у місяць. На другій сходинці Одеса. Там ціни на однокімнатні квартири підскочили на 13 % – до 8 тисяч гривень. Третім йде Львів зі здорожчанням вартості оренди квартир на 9% – до 16 900 гривень.

Крім того, більше за помешкання доводиться викладати у Хмельницькому, Вінниці, Києві.

Натомість однокімнатні квартири подешевшали на 9% у Дніпрі та Запоріжжі. У середньому орендувати там помешкання на місяць коштує 10 і 5 тисяч гривень відповідно.



Як змінилися ціни на квартири в містах України / Інфографіка ЛУН

Скільки відсотків зарплати українців потрібно на оренду житла

Найдорожчою оренда житла є для жителів Ужгорода. Витрати на однокімнатну квартиру еквівалентні 84% заробітної плати. На другому місці – Луцьк, де цей показник сягає 79%, на третьому – Львів з 74%. У п'ятірку також входять Київ й Івано-Франківськ – 66% та 65%.



Середній відсоток зарплати, який йде на оренду / Інфографіка ЛУН

Натомість найменший відсоток зарплати потрібно віддати за оренду однокімнатної квартири жителям Херсона – 15%. Для харків'ян цей показник становить 20%, для жителів Миколаєва і Запоріжжя – 27% та 28% відповідно.

Даних про окуповані території немає.