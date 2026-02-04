Кому дістанеться квартира після розлучення: коли житло не ділять навпіл

Після розлучення питання поділу житла стає одним із найважчих для колишнього подружжя. Саме квартира є найдорожчим спільним майном, тому її поділ може перетворитися на тривалий конфлікт.

Кому належить квартира після розірвання шлюбу?

Якщо житло придбали під час шлюбу, воно вважається спільною сумісною власністю обох, зазначається у 60 статті Сімейного кодексу.

Не має значення, хто саме платив за покупку та на чиє ім'я оформлені документи. Закон виходить з того, що майно набували для сім'ї, тому права в обох рівні.

Після розлучення статус квартири не змінюється автоматично. Колишні чоловік і дружина залишаються співвласниками, поки не врегулюють питання поділу офіційно. До цього моменту кожен із них має право користуватися житлом.

До слова, інакше вирішується ситуація з майном, яке з'явилося до шлюбу. Квартира, куплена раніше, а також отримана у спадок чи в подарунок, зазвичай вважається особистою власністю одного з подружжя. Таке житло не ділять під час розлучення, якщо немає особливих обставин.

Чи завжди житло ділять порівну?

Найчастіше спільну квартиру ділять на дві рівні частини. Кожен із колишнього подружжя має право на половину. Проте суд може відійти від цього принципу з урахуванням конкретної ситуації, зазначають у Міністерстві юстиції.

Суд враховує:

з ким залишаються діти після розлучення;

чи дбав один із подружжя про сім'ю;

скільки коштів було витрачено на утримання житла чи ремонт.

Зверніть увагу! Важливу роль відіграє шлюбний договір. Якщо подружжя заздалегідь визначило інший порядок розподілу майна, саме ці умови й застосовують під час поділу.

Як відбувається поділ квартири на практиці?

Найспокійніший варіант це добровільна домовленість. Колишні чоловік і дружина можуть вирішити, кому залишається квартира, а хто отримає грошову компенсацію за свою частку. Таку угоду потрібно оформити письмово та посвідчити у нотаріуса.

Коли компромісу немає, спір розглядає суд. Він визначає частки кожного зі співвласників та може встановити порядок користування житлом. Наприклад, дозволити одному з подружжя викупити частку іншого. Після офіційного поділу спільна власність припиняється, а кожен отримує свою частину квартири або компенсацію.

Чи можуть батьки когось з подружжя претендувати на житло?