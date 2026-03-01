Пара купила занедбаний дім у горах Італії – і не пошкодувала: скільки коштувало житло

Американці Кассандра Тресл та Алекс Нінман ризикнули, купивши занедбану оселю в італійському регіоні Абруццо. Тепер подружжя виховує доньку без боргів та фінансового тиску. Вони запевняють: це рішення змінило їхнє життя – і повертатися у США планів немає.

Чому родина відмовилася від американської мрії?

Детальніше про рішення, яке змінило життя пари, йдеться у матеріалі CNBC.

Історія почалася у 2020 році, коли пара жила в Чехії та стала батьками. Перед ними постало складне питання: повертатися до рідного Вашингтона чи залишатися в Європі. Після підрахунків витрат на житло та догляд за дитиною в США стало зрозуміло, що фінансове навантаження буде надто великим.

Кассандра пригадала про популярну програму "будинки за 1 євро" в Італії.

Відповідно до цієї програми у багатьох невеликих італійських містах продають занедбані або покинуті будинки за символічну 1 євро, щоб залучити нових мешканців та оживити місцеві спільноти. У різних регіонах Італії ці пропозиції мають свої умови, але зазвичай покупець повинен жити в громаді, відремонтувати куплений будинок і не продавати його кілька років.

Хоча ця ідея виглядала ризикованою, подружжя вирішило перевірити варіанти особисто. Вони оглянули 15 об'єктів, але зрештою відмовилися від участі в урядовій програмі через численні нюанси й додаткові витрати, обравши натомість звичайну угоду купівлі-продажу.

У 2022 році родина придбала двоповерховий будинок в Італії, а саме Абруццо, за 13 тисяч євро. Вирішальною стала простора тераса з краєвидом та відсутність іпотеки. Кассандра зізнається, що власний дах над головою без кредитних зобов'язань дає їй відчуття стабільності навіть у разі коливань доходу.

Такий вигляд має їхнє житло після ремонту / Фото Кассандри Тресл

Скільки коштує життя без іпотеки в Італії?

Будинок простояв пусткою близько 30 років, тому ремонтувати було що. Алекс узяв на себе основну частину робіт, а майстрів запрошували лише для сантехніки. Загалом оновлення – від заміни вікон і дверей до облаштування кухні – обійшлося приблизно у 12 – 15 тисяч євро. Інтер'єр Кассандра створювала самостійно, підбираючи вінтажні речі на місцевих ринках, щоб кожен предмет мав свою історію.

Утримання будинку, за їхніми словами, цілком посильне:

інтернет коштує 12 євро на місяць;

податок на нерухомість – 61 євро на рік;

комунальні послуги за воду й електроенергію – 150 – 200 євро за два місяці, а взимку – приблизно 200 євро на місяць.

Кассандра працює віддалено у сфері тревел-контенту, а Алекс керує ще однією нерухомістю, яку подружжя придбало в Італії для оренди через Airbnb. Повертатися до США родина не планує. Під час візитів на батьківщину Кассандра відчуває себе радше гостею. В Італії ж, каже вона, їхня донька має спокійне й безпечне дитинство – без поспіху та постійного фінансового тиску, який часто супроводжує життя у великих американських містах.

Що відомо про купівлю українцями житла в Італії?

Українка Ірина Мазур разом із хлопцем переїхала з орендованої квартири в місті до села в Італії, щоб жити в будинку з власною територією та краєвидами. Пара придбала фермерську садибу на схилах Апеннін за кілька років пошуків і тепер показує процес ремонту та декорування у соцмережах. Попередній дім у центрі міста не мав природи поруч, тому нове житло стало для них справжнім простором і тишею.

Пара з України придбала мебльований будинок в Італії за низькою ціною – приблизно 18 тисяч євро, а загальні витрати на покупку із послугами та податками склали приблизно 30 тисяч євро. Оселя повністю готова до життя і вже мебльована. Дім розташований приблизно за 8 кілометрів від міста Кампобассо, а в селі є базова інфраструктура, як-от магазин, бари та медпункт.