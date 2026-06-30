Де розташований найстаріший готель у світі

"Нішіяма Онсен Кейункан" розташований у Японії, а його історія вже перетнула позначку у 1 300 років. Особливість цього місця не лише у віці. Заклад понад 13 століть передають у межах однієї родини, а нині ним керує вже 52 покоління власників. У 2011 році готель офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннеса.